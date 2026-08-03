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03.08.2026, 18:15

Не только для фанатов: в Актау открыли уникальный музей московского «Спартака»

Общество 0 2 228 Сергей Кораблев

Необычный музей, посвященный одному из самых титулованных футбольных клубов России, создали местные болельщики московского «Спартака». Они превратили обычный гараж в место встречи единомышленников и хранения уникальных футбольных реликвий, сообщает Lada.kz.

Фото Ромеша Гейдарова
Фото Ромеша Гейдарова

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В этом году фан-клуб московского футбольного клуба «Спартак» – Red-White Aktau, основанный в 2016 году, отмечает свое десятилетие. К юбилею активисты решили открыть музей, который станет местом встреч болельщиков, совместных просмотров матчей и проведения различных мероприятий.

По словам основателя фан-клуба Ромеша Гейдарова, в экспозиции собраны десятки памятных экспонатов, связанных с историей клуба.

Это место мы решили сделать музеем. Все, что у нас было из прошлого века и современности – трофеи, майки с автографами, программки, шарфы и многое другое – представлено здесь, - рассказал он.

Сегодня в Red-White Aktau состоят представители самых разных профессий: врачи, военные, работники морского порта, электрики, предприниматели и другие.

Помимо совместных просмотров матчей, участники фан-клуба поддерживают команды на городских турнирах по футзалу, проводят благотворительные акции, участвуют в интеллектуальных играх и регулярно выезжают на матчи «Спартака» в другие города.

Именно активисты клуба в разные годы организовывали теплый прием легендам московского клуба – Егору Титову, Андрею Тихонову и Роману Павлюченко, которые посещали наш город.

На создание музея ушло около двух месяцев. По словам Ромеша Гейдарова, реализовать идею помогли Виталий Дерин, Игорь Смирнов и участники ИП «Спартак».

На открытие музея многие болельщики пришли с памятными подарками в красно-белой символике, благодаря чему экспозиция пополнилась новыми экспонатами.

Организаторы уверены, что сегодня в музее есть частичка каждого человека, который когда-либо болел за московский «Спартак».

 

Как посетить музей и уточнить другие подробности  можно по телефону: +7 701 5288715 (Ромеш Гейдаров)

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