Не только для фанатов: в Актау открыли уникальный музей московского «Спартака»

Необычный музей, посвященный одному из самых титулованных футбольных клубов России, создали местные болельщики московского «Спартака». Они превратили обычный гараж в место встречи единомышленников и хранения уникальных футбольных реликвий, сообщает Lada.kz .

Фото Ромеша Гейдарова

В этом году фан-клуб московского футбольного клуба «Спартак» – Red-White Aktau, основанный в 2016 году, отмечает свое десятилетие. К юбилею активисты решили открыть музей, который станет местом встреч болельщиков, совместных просмотров матчей и проведения различных мероприятий.

По словам основателя фан-клуба Ромеша Гейдарова, в экспозиции собраны десятки памятных экспонатов, связанных с историей клуба.

Это место мы решили сделать музеем. Все, что у нас было из прошлого века и современности – трофеи, майки с автографами, программки, шарфы и многое другое – представлено здесь, - рассказал он.

Сегодня в Red-White Aktau состоят представители самых разных профессий: врачи, военные, работники морского порта, электрики, предприниматели и другие.

Помимо совместных просмотров матчей, участники фан-клуба поддерживают команды на городских турнирах по футзалу, проводят благотворительные акции, участвуют в интеллектуальных играх и регулярно выезжают на матчи «Спартака» в другие города.

Именно активисты клуба в разные годы организовывали теплый прием легендам московского клуба – Егору Титову, Андрею Тихонову и Роману Павлюченко, которые посещали наш город.

На создание музея ушло около двух месяцев. По словам Ромеша Гейдарова, реализовать идею помогли Виталий Дерин, Игорь Смирнов и участники ИП «Спартак».

На открытие музея многие болельщики пришли с памятными подарками в красно-белой символике, благодаря чему экспозиция пополнилась новыми экспонатами.

Организаторы уверены, что сегодня в музее есть частичка каждого человека, который когда-либо болел за московский «Спартак».

Как посетить музей и уточнить другие подробности можно по телефону: +7 701 5288715 (Ромеш Гейдаров)