18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.98
543.39
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.08.2026, 14:05

Бесплатное мороженое обернулось штрафом для предпринимателя из Актау

Общество 0 2 700 Ольга Максимова

Факт бесплатной раздачи продукции в одном из предпринимательских объектов, расположенных в 14 микрорайоне, стал причиной оформления административного протокола и штрафа. В городском акимате сообщили, что для раздачи бесплатной продукции надо получать разрешение, передаёт Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Похожие новости

Инцидент произошёл 1 августа. В честь открытия объекта предприниматель бесплатно раздал детям 50 порций мороженого и 30 йогуртов.
Владельца торговой точки оштрафовали на 20 МРП (86 500 тг), так как перед проведением акции необходимо получить разрешение акимата.

«Мы не возражаем против инициатив предпринимателей в данном направлении. Однако бесплатная раздача продукции должна проводиться с соблюдением требований действующего законодательства. Перед организацией подобных мероприятий необходимо получить соответствующее разрешение местного исполнительного органа, а также рассмотреть другие безопасные и законные способы порадовать детей. Массовое скопление людей во время таких акций может привести к различным нежелательным ситуациям», — отметили в горакимате.

Напомним, бесплатная раздача продукции нередко становится причиной давки и драк. 1 июня прошлого года бесплатная раздча мороженого и сахарной ваты стала причиной толчеи в микрорайоне Толкын-1 областного центра.

В феврале 2024 года в Жанаозене произошла давка из-за раздачи продуктов.

В августе 2024 года во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов произошло столпотворение детей, некоторых из них зажало в толпе. В январе 2023 года скидки на обувь стали причиной сутолоки в ТЦ «Достык».

3
24
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Делай добро и бросай его в воду...
04.08.2026, 18:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь