Бесплатное мороженое обернулось штрафом для предпринимателя из Актау

Факт бесплатной раздачи продукции в одном из предпринимательских объектов, расположенных в 14 микрорайоне, стал причиной оформления административного протокола и штрафа. В городском акимате сообщили, что для раздачи бесплатной продукции надо получать разрешение, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

Инцидент произошёл 1 августа. В честь открытия объекта предприниматель бесплатно раздал детям 50 порций мороженого и 30 йогуртов.

Владельца торговой точки оштрафовали на 20 МРП (86 500 тг), так как перед проведением акции необходимо получить разрешение акимата.

«Мы не возражаем против инициатив предпринимателей в данном направлении. Однако бесплатная раздача продукции должна проводиться с соблюдением требований действующего законодательства. Перед организацией подобных мероприятий необходимо получить соответствующее разрешение местного исполнительного органа, а также рассмотреть другие безопасные и законные способы порадовать детей. Массовое скопление людей во время таких акций может привести к различным нежелательным ситуациям», — отметили в горакимате.

Напомним, бесплатная раздача продукции нередко становится причиной давки и драк. 1 июня прошлого года бесплатная раздча мороженого и сахарной ваты стала причиной толчеи в микрорайоне Толкын-1 областного центра.

В феврале 2024 года в Жанаозене произошла давка из-за раздачи продуктов.

В августе 2024 года во время акции по раздаче бесплатных наушников, чехлов и стекол для смартфонов произошло столпотворение детей, некоторых из них зажало в толпе. В январе 2023 года скидки на обувь стали причиной сутолоки в ТЦ «Достык».