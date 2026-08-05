Золото с подвохом: покупателям в Актау вернули 660 тысяч тенге за проблемные украшения

Приобретение золота у сомнительных продавцов в ряде случаев заканчивается «разборками» в департаменте по защите прав потребителей. В ведомстве рассказали о двух случаях, произошедших недавно в Актау, когда потребителям удалось вернуть деньги на общую сумму 660 тысяч тенге, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В первом случае потребитель приобрел золотое кольцо стоимостью 235 тысяч тг в одном из торговых центров Актау. В ходе эксплуатации были выявлены недостатки изделия, поэтому покупатель вернул товар продавцу и потребовал возврата уплаченных денежных средств. Несмотря на то, что продавец принял изделие, деньги своевременно не вернул.

Для защиты своих прав потребитель обратился в департамент. В результате принятых мер спор был урегулирован в досудебном порядке, а потребителю возвращены денежные средства в полном объеме.

Во втором случае потребитель купил ювелирное изделие у продавца из другого региона стоимостью 425 тысяч тг. После получения товара было установлено отсутствие предусмотренной законодательством маркировки и необходимой информации о товаре, включая сведения о пробе и массе изделия. Продавец на контакт идти отказывался.

Покупатель обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, после чего спор был урегулирован в досудебном порядке, и покупатель получил деньги обратно.

Специалисты напоминают, что при покупке ювелирных изделий необходимо обращать внимание на наличие предусмотренной законодательством маркировки, пробирного клейма, информации о массе изделия, а также документов, подтверждающих покупку.

Напомним, в декабре прошлого года жительнице Актау удалось вернуть более миллиона тенге за сомнительный золотой набор.