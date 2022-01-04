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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 2015

Ералы Тугжанов: Цену на газ в Казахстане снизят до 50 тенге

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев встретились с митингующими людьми на площади Ынтымак в Актау.

Фото с сайта primeminister.kz
Ералы Тугжанов и Магзум Мирзагалиев сделали заявление перед митингующими там людьми. Цена на газ будет снижена до 50 тенге за литр, сообщили они.

Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает primeminister.kz.

- На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно, о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, - сообщает официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.



Завтра президент Казахстана проведёт совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.

- Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране, - написал Берик Уали.



Напомним, о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter. Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау.



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Комментарии ( 4 )

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Око (Посетители) Сегодня, 18:19
Снизить то снизят, но не факт что газ будет))) ВАНГУЮ. look

всё вижу
 
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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:16
Так в Казахстане или только в Мангистауской области?
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:15
Ура,на этот раз долгожданная Победа над здравым разумом!!! Теперь осталось дело за малым,а именно поднять зарплату и снизить цены на продукты питания. Уже неоднократно доказано,что никакой такой инфляции не существует!!! Вы посмотрите на тот же Китай где цены всегда регулируются государством и они там стабильны, а во Вьетнаме там годами цены стабильны на все продукты питания!!! Зато у нас страна Чудес прямо ценами монополисты вертят как хотят и при этом ссылаются на якобы существующую инфляцию!!! Даже в странах Прибалтики такого роста цен не существует как у нас в таёжном союзе!!! В соседнем Узбекистане и то цены стабильны и регулируются тоже государством!!!
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 18:01
Ура товарищи! beer2

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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