Ералы Тугжанов: Цену на газ в Казахстане снизят до 50 тенге

Фото с сайта primeminister.kz
Ералы Тугжанов и Магзум Мирзагалиев сделали заявление перед митингующими там людьми. Цена на газ будет снижена до 50 тенге за литр, сообщили они.
Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает primeminister.kz.
- На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно, о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, - сообщает официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.
Завтра президент Казахстана проведёт совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.
- Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране, - написал Берик Уали.
Напомним, о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter. Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау.
Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает primeminister.kz.
- На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно, о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, - сообщает официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.
Завтра президент Казахстана проведёт совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства.
- Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране, - написал Берик Уали.
Напомним, о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter. Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау.