Грузовик перевернулся во время прохождения этапа Кубка мира «Ралли Казахстан-2019» в Мангистау

Практически сразу после старта первого спецучастка ралли «Казахстан-2019» не повезло экипажу Эдуарда Николаева. Трасса началась длинными скоростными прямиками позволяющими держать максимально допустимую для грузовиков скорость в 140 километров в час. Системы современного грузовика позволяют это делать автоматически. Отсечка срабатывает при превышении допустимой скорости. В какой-то момент организаторский прибор GPS установленный у пилота стал показывать превышение скорости в 143-144 километра в час. Пилот начал сверять показания с дублирующим прибором GPS установленным у штурмана Евгения Яковлева. Второй организаторский прибор фиксировал скорость 138-139 километров в час. Спидометр автомобиля также показывал эту скорость. Но за каждый километр в час превышения скорости назначается штрафное время, это беспокоило пилота поэтому в его диалоге со штурманом был главный вопрос - какому прибору верить. Это общение длилось считанные секунды, но их хватило, чтобы взгляд пилота отвлекся от дороги на приборы и грузовик угодил в глубокую промоину на 3-м километре маршрута. Машину развернуло на 180 градусов и она завалилась на бок. К счастью, экипаж не пострадал. А ехавший следом экипаж Дмитрия Сотникова быстро поставил машину Эдуарда Николаева на колеса.