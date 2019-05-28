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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:46

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Грузовик перевернулся во время прохождения этапа Кубка мира «Ралли Казахстан-2019» в Мангистау

Практически сразу после старта первого спецучастка на «Ралли Казахстан-2019» не повезло экипажу Эдуарда Николаева. Его грузовик перевернулся. Вытаскивать технику помогали гонщики, следовавшие за ним.

Грузовик перевернулся на ралли-рейде в Мангистау
Трасса первого соревновательного дня на казахстанском этапе по ралли-рейдам началась с длинных скоростных «прямиков», позволяющих держать максимально допустимую для грузовиков скорость - 140 километров в час. Системы оснащения современных грузовиков, по словам гонщиков, позволяют это делать автоматически.

Грузовик перевернулся во время прохождения этапа Кубка мира «Ралли Казахстан-2019» в Мангистау

- Отсечка срабатывает при превышении допустимой скорости. В какой-то момент организаторский прибор GPS, установленный у пилота Эдуарда Николаева, стал показывать превышение скорости в 143-144 километра в час. Пилот начал сверять показания с дублирующим прибором GPS, установленным у штурмана Евгения Яковлева. Второй организаторский прибор фиксировал скорость 138-139 километров в час. Спидометр автомобиля также показывал эту скорость. Но за каждый километр в час превышения скорости назначается штрафное время, это беспокоило пилота, поэтому в его диалоге со штурманом был главный вопрос - какому прибору верить. Это общение длилось считанные секунды, но их хватило, чтобы взгляд пилота отвлекся от дороги на приборы, и грузовик угодил в глубокую промоину на третьем километре маршрута, - рассказали участники гонки.


Грузовик перевернулся во время прохождения этапа Кубка мира «Ралли Казахстан-2019» в Мангистау


Машину развернуло на 180 градусов, и она завалилась на бок. Экипаж не пострадал. Технику помог вызволить ехавший следом экипаж Дмитрия Сотникова, который быстро поставил машину Эдуарда Николаева на колеса.

Напомним, в Актау стартовал третий этап кубка мира по ралли- рейдам. Актауские экипажи в первый день гонки потерпели неудачу.

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@kamazmastersport Практически сразу после старта первого спецучастка ралли «Казахстан-2019» не повезло экипажу Эдуарда Николаева. Трасса началась длинными скоростными прямиками позволяющими держать максимально допустимую для грузовиков скорость в 140 километров в час. Системы современного грузовика позволяют это делать автоматически. Отсечка срабатывает при превышении допустимой скорости. В какой-то момент организаторский прибор GPS установленный у пилота стал показывать превышение скорости в 143-144 километра в час. Пилот начал сверять показания с дублирующим прибором GPS установленным у штурмана Евгения Яковлева. Второй организаторский прибор фиксировал скорость 138-139 километров в час. Спидометр автомобиля также показывал эту скорость. Но за каждый километр в час превышения скорости назначается штрафное время, это беспокоило пилота поэтому в его диалоге со штурманом был главный вопрос - какому прибору верить. Это общение длилось считанные секунды, но их хватило, чтобы взгляд пилота отвлекся от дороги на приборы и грузовик угодил в глубокую промоину на 3-м километре маршрута. Машину развернуло на 180 градусов и она завалилась на бок. К счастью, экипаж не пострадал. А ехавший следом экипаж Дмитрия Сотникова быстро поставил машину Эдуарда Николаева на колеса. #kamazmaster #kamazkart #kamaz #bankvtb #totalrussia #rostec #ралликазахстан2019 #rallykazakhstan2019 #RedBullRussia #redbull #1c #tatneft #ESAB #атмгрупп #дакар #камазмастер #palfinger #varta #kamatyres #varta #aktauinsta

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