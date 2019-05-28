Грузовик перевернулся во время прохождения этапа Кубка мира «Ралли Казахстан-2019» в Мангистау

- Отсечка срабатывает при превышении допустимой скорости. В какой-то момент организаторский прибор GPS, установленный у пилота Эдуарда Николаева, стал показывать превышение скорости в 143-144 километра в час. Пилот начал сверять показания с дублирующим прибором GPS, установленным у штурмана Евгения Яковлева. Второй организаторский прибор фиксировал скорость 138-139 километров в час. Спидометр автомобиля также показывал эту скорость. Но за каждый километр в час превышения скорости назначается штрафное время, это беспокоило пилота, поэтому в его диалоге со штурманом был главный вопрос - какому прибору верить. Это общение длилось считанные секунды, но их хватило, чтобы взгляд пилота отвлекся от дороги на приборы, и грузовик угодил в глубокую промоину на третьем километре маршрута, - рассказали участники гонки.

Трасса первого соревновательного дня на казахстанском этапе по ралли-рейдам началась с длинных скоростных «прямиков», позволяющих держать максимально допустимую для грузовиков скорость - 140 километров в час. Системы оснащения современных грузовиков, по словам гонщиков, позволяют это делать автоматически.Машину развернуло на 180 градусов, и она завалилась на бок. Экипаж не пострадал. Технику помог вызволить ехавший следом экипаж Дмитрия Сотникова, который быстро поставил машину Эдуарда Николаева на колеса.Напомним, в Актау стартовал третий этап кубка мира по ралли- рейдам. Актауские экипажи в первый день гонки потерпели неудачу.