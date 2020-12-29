Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Второй тур XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд проходил с 20 по 25 декабря в Шымкенте.
В чемпионате приняли участие восемь команд. В каждом из пяти своих матчей команда БК «Каспий» одержала победу. По итогам первого матча против команды БК «Караганда» актауские спортсменки выиграли с перевесом только в одно очко, но затем развили свой успех и завершили чемпионат победой над командой БК «Туран».
Статистика игр:
Баграт Аракелян, главный тренер женской команды БК «Каспий», поблагодарил всех, кто поддерживал девушек на пути к победе.
- Очень приятно завершать год на первой строчке турнирной таблицы. Быть первым несложно, остаться первым - труднее. И для этого нам есть над чем работать. Есть необходимость доработать взаимопомощь в защите и более активно действовать против зонной защиты в нападении. В остальном я доволен, девочки молодцы. Самое главное — это полная отдача. Команда уже чувствует себя увереннее. Они перестали теряться в момент проигрыша, как это было в финале Кубка. Последняя игра тому доказательство. Ведь несмотря на то, что поначалу мы проигрывали последний матч, девочки смогли настроиться и отлично выступить в защите в четвёртой четверти, вырвав победу у команды БК «Туран», - сказал Баграт Аракелян.
Напомним, ранее девушки заняли второе место на первом туре XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд.
В чемпионате приняли участие восемь команд. В каждом из пяти своих матчей команда БК «Каспий» одержала победу. По итогам первого матча против команды БК «Караганда» актауские спортсменки выиграли с перевесом только в одно очко, но затем развили свой успех и завершили чемпионат победой над командой БК «Туран».
Статистика игр:
Баграт Аракелян, главный тренер женской команды БК «Каспий», поблагодарил всех, кто поддерживал девушек на пути к победе.
- Очень приятно завершать год на первой строчке турнирной таблицы. Быть первым несложно, остаться первым - труднее. И для этого нам есть над чем работать. Есть необходимость доработать взаимопомощь в защите и более активно действовать против зонной защиты в нападении. В остальном я доволен, девочки молодцы. Самое главное — это полная отдача. Команда уже чувствует себя увереннее. Они перестали теряться в момент проигрыша, как это было в финале Кубка. Последняя игра тому доказательство. Ведь несмотря на то, что поначалу мы проигрывали последний матч, девочки смогли настроиться и отлично выступить в защите в четвёртой четверти, вырвав победу у команды БК «Туран», - сказал Баграт Аракелян.
Напомним, ранее девушки заняли второе место на первом туре XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд.
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