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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:27

Просмотров: 5

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Спортсменки из баскетбольного клуба (БК) «Каспий» заняли первое место во втором туре чемпионата Казахстана среди женских команд. Они одержали победу во всех пяти матчах тура. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Каспий».

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Второй тур XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд проходил с 20 по 25 декабря в Шымкенте.

В чемпионате приняли участие восемь команд. В каждом из пяти своих матчей команда БК «Каспий» одержала победу. По итогам первого матча против команды БК «Караганда» актауские спортсменки выиграли с перевесом только в одно очко, но затем развили свой успех и завершили чемпионат победой над командой БК «Туран».

Статистика игр:

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Баграт Аракелян, главный тренер женской команды БК «Каспий», поблагодарил всех, кто поддерживал девушек на пути к победе.

- Очень приятно завершать год на первой строчке турнирной таблицы. Быть первым несложно, остаться первым - труднее. И для этого нам есть над чем работать. Есть необходимость доработать взаимопомощь в защите и более активно действовать против зонной защиты в нападении. В остальном я доволен, девочки молодцы. Самое главное — это полная отдача. Команда уже чувствует себя увереннее. Они перестали теряться в момент проигрыша, как это было в финале Кубка. Последняя игра тому доказательство. Ведь несмотря на то, что поначалу мы проигрывали последний матч, девочки смогли настроиться и отлично выступить в защите в четвёртой четверти, вырвав победу у команды БК «Туран», - сказал Баграт Аракелян.

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана

Баскетболистки «Каспия» взяли «золото» на чемпионате Казахстана


Напомним, ранее девушки заняли второе место на первом туре XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд.



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