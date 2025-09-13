Оправданного прокурора Актау временно отстранили от должности

Қазақ тіліне аудару

После инцидента в аэропорту Алматы и последовавших после этого судебных разбирательств прокурора Актау Ерболата Абдирова временно отстранили от должности. Причины такого решения объяснили в Главной транспортной прокурате Казахстана, передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба прокуратуры Актау

По предоставленным данным, авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение Специализированного суда Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства.

Законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке. В связи с проведением служебного расследования, в соответствии с пунктом 2) части 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе», Ерболат Абдиров временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности, - сказано в официальном сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор Актау был задержан полицией в аэропорту Алматы, на него были составлены протоколы о правонарушениях.

Дело рассматривалось в суде, который признал выдвинутые следствием обвинения несостоятельными, в связи с чем производство было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Ерболат Абдиров был назначен на должность прокурора областного центра в 2024 году.