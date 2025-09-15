18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 15:21

Снова виновен: апелляция отменила оправдательный приговор суда по делу прокурора Актау

Власть 0 6 505 Лиана Рязанцева

Апелляция отменила постановление первой инстанции по делу о мелком хулиганстве. В результате прокурор Актау Ерболат Абдиров признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба прокуратуры Актау
Фото: пресс-служба прокуратуры Актау

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела постановление специализированного суда по административным правонарушениям Актау в отношении прокурора города Ерболата Абдирова.

Судебная коллегия установила, что выводы суда первой инстанции о невиновности Абдирова являются необоснованными. В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23:00 А. в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы-Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Вина Абдирова подтверждается собранными материалами дела, в частности: протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции. По результатам рассмотрения коллегия пришла к выводу, что Ерболат Абдиров совершил мелкое хулиганство, предусмотренное частью 1 статьи 434 КоАП РК, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Отмечается, что в связи с этим постановление суда первой инстанции отменено как незаконное и необоснованное. Сообщается, что суд первой инстанции не в полной мере исследовал и не дал надлежащей правовой оценки собранным доказательствам.

В результате Абдиров признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге. Постановление вступило в законную силу, - заключили в суде.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор Актау был задержан полицией в аэропорту Алматы, на него были составлены протоколы о правонарушениях.

Дело рассматривалось в суде, который признал выдвинутые следствием обвинения несостоятельными, в связи с чем производство было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

После инцидента в аэропорту Алматы и последовавших после этого судебных разбирательств прокурора Актау Ерболата Абдирова временно отстранили от должности.

Ерболат Абдиров был назначен на должность прокурора областного центра в 2024 году.

 

