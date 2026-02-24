18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.02.2026, 17:05

Ряд кадровых изменений произошел в акимате Мангистау

Власть 0 2 417 Лиана Рязанцева

Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая назначены новый заместитель главы области, а также руководители управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона, управления сельского хозяйства и земельных отношений, передает Lada.kz.

Коллаж автора. Фото пресс-службы акимата региона
Коллаж автора. Фото пресс-службы акимата региона

По данным пресс-службы главы региона, на должность нового заместителя акима Мангистауской области назначен Малик Абдикадыров.

Малик Абдикадыров окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция», а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Нефтегазовое дело». Получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).

На протяжении многих лет работал в областной прокуратуре, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, участвовал в проекте «Западная Курна-2» компании «Лукойл-Оверсиз» в городе Басра (Ирак), возглавлял департамент в сфере регулирования естественных монополий Комитета по защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК.

В 2020-2024 годах занимал должности заместителя акима Актау, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «Озенмунайгаз».

До настоящего назначения являлся руководителем аппарата акима Мангистауской области.

Главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначена Асель Балманова.

Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности «Экология», в 2012 году – Евразийскую академию по специальности «Юриспруденция», в 2016 году – магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова по специальности «Экология».

В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по образовательной программе «Государственное управление». Имеет степень магистра экологии и учёную степень доктора экономики по образовательной программе «Государственное управление».

Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарём и лаборантом в гимназии № 42 «Акниет».

В 2009 году прошла молодёжную практику в отделе охраны природы и мониторинга управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

В 2010-2012 годах занимала должность главного специалиста управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

В 2012-2016 годах работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2017 году возглавляла отдел правового и информационного обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

С мая 2018 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

В 2020-2023 годах проходила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

До настоящего назначения являлась заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.

На должность руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области назначен Сабит Дуйсекенов.

Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности начальника службы охраны государственного заповедника «Кендерли-Каясан» РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК по Мангистауской области.

В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром».

В 2017 году занимал должности руководителя службы охраны территории государственного заповедника «Кендерли-Каясан», руководителя Уральского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром», а также руководителя Уральского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2017-2023 годах возглавлял Актюбинский региональный филиал РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2023 году занимал должности заместителя акима Кобдинского района Актюбинской области, а также руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

До настоящего назначения являлся руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. 

Напомним, ранее в регионе был избран новый аким сельского округа Атамекен. 

3
11
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь