Ряд кадровых изменений произошел в акимате Мангистау

Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая назначены новый заместитель главы области, а также руководители управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона, управления сельского хозяйства и земельных отношений, передает Lada.kz .

Коллаж автора. Фото пресс-службы акимата региона

По данным пресс-службы главы региона, на должность нового заместителя акима Мангистауской области назначен Малик Абдикадыров.

Малик Абдикадыров окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция», а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Нефтегазовое дело». Получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).

На протяжении многих лет работал в областной прокуратуре, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, участвовал в проекте «Западная Курна-2» компании «Лукойл-Оверсиз» в городе Басра (Ирак), возглавлял департамент в сфере регулирования естественных монополий Комитета по защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК.

В 2020-2024 годах занимал должности заместителя акима Актау, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «Озенмунайгаз».

До настоящего назначения являлся руководителем аппарата акима Мангистауской области.

Главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначена Асель Балманова.

Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности «Экология», в 2012 году – Евразийскую академию по специальности «Юриспруденция», в 2016 году – магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова по специальности «Экология».

В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по образовательной программе «Государственное управление». Имеет степень магистра экологии и учёную степень доктора экономики по образовательной программе «Государственное управление».

Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарём и лаборантом в гимназии № 42 «Акниет».

В 2009 году прошла молодёжную практику в отделе охраны природы и мониторинга управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

В 2010-2012 годах занимала должность главного специалиста управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

В 2012-2016 годах работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2017 году возглавляла отдел правового и информационного обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

С мая 2018 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

В 2020-2023 годах проходила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

До настоящего назначения являлась заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.

На должность руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мангистауской области назначен Сабит Дуйсекенов.

Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности начальника службы охраны государственного заповедника «Кендерли-Каясан» РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК по Мангистауской области.

В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром».

В 2017 году занимал должности руководителя службы охраны территории государственного заповедника «Кендерли-Каясан», руководителя Уральского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром», а также руководителя Уральского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2017-2023 годах возглавлял Актюбинский региональный филиал РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2023 году занимал должности заместителя акима Кобдинского района Актюбинской области, а также руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

До настоящего назначения являлся руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Напомним, ранее в регионе был избран новый аким сельского округа Атамекен.