Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
В облздраве Мангистау произошли кадровые изменения

Власть 0 1 937 Лиана Рязанцева

Назначены исполняющий обязанности директора Мунайлинской районной больницы и исполняющий обязанности директора Актауской городской поликлиники №2, передает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Фото: istockphoto.com

Сегодня, 18 мая, в системе здравоохранения региона произошли кадровые назначения.

Так, в соответствии с приказом руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, на должность исполняющего обязанности директора ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» назначен Жарас Байгожаев.

Ранее Жарас Байгожаев на протяжении шести лет занимал позицию директора Актауской городской поликлиники №2.

Также на должность исполняющего обязанности директора Актауской городской поликлиники №2 назначен Шамиль Надир.

Врач высшей категории Шамиль Надир в 2020 году был приглашён в качестве стоматолога, тогда же в Актауской городской поликлинике №2 начал работу первый стоматологический кабинет.

Шамиль Косшиевич имеет два медицинских образования. В 2002 году он окончил Актауский медицинский колледж «Мейірбике» по специальности «Зубной техник». Второе высшее образование получил в 2007 году в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова.

Трудовую деятельность начинал в поликлинике Каракиянского района в должности врача-стоматолога.

Напомним, ранее в Мангистауской областной детской больнице назначили исполняющего обязанности директора. Эту должность заняла Жанар Досжанова.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь