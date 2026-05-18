В облздраве Мангистау произошли кадровые изменения

Назначены исполняющий обязанности директора Мунайлинской районной больницы и исполняющий обязанности директора Актауской городской поликлиники №2, передает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Сегодня, 18 мая, в системе здравоохранения региона произошли кадровые назначения.

Так, в соответствии с приказом руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, на должность исполняющего обязанности директора ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» назначен Жарас Байгожаев.

Ранее Жарас Байгожаев на протяжении шести лет занимал позицию директора Актауской городской поликлиники №2.

Также на должность исполняющего обязанности директора Актауской городской поликлиники №2 назначен Шамиль Надир.

Врач высшей категории Шамиль Надир в 2020 году был приглашён в качестве стоматолога, тогда же в Актауской городской поликлинике №2 начал работу первый стоматологический кабинет.

Шамиль Косшиевич имеет два медицинских образования. В 2002 году он окончил Актауский медицинский колледж «Мейірбике» по специальности «Зубной техник». Второе высшее образование получил в 2007 году в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова.

Трудовую деятельность начинал в поликлинике Каракиянского района в должности врача-стоматолога.

Напомним, ранее в Мангистауской областной детской больнице назначили исполняющего обязанности директора. Эту должность заняла Жанар Досжанова.