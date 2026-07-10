Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан на сайте Lada.kz

Информационное сообщение об общих условиях, порядке и размере оплаты за предоставление интернет-площадки на сайте lada.kz для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

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Интернет-издание www.lada.kz (далее — Сайт), принадлежащее ТОО «Лада Пресс», в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» сообщает об общих условиях, порядке и размере оплаты за предоставление интернет-площадки для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Предвыборная агитация начинается 23 июля 2026 года в 18:00 и завершается 22 августа 2026 года в 00:00. В связи с этим предвыборные агитационные материалы размещаются на сайте исключительно в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Интернет-площадка предоставляется на основании письменного обращения политической партии и договора, заключенного между ТОО «Лада Пресс» и уполномоченным представителем политической партии. Объем, сроки размещения, количество агитационных материалов и иные условия определяются в письменном обращении политической партии и закрепляются в договоре.

Поступившие письменные обращения регистрируются в порядке очередности их поступления. Каждому обращению присваивается регистрационный номер с указанием даты регистрации.

К письменному обращению прилагаются следующие документы:

Копия документа, подтверждающего регистрацию политической партии. Документ, подтверждающий полномочия представителя политической партии. Копия документа, удостоверяющего личность лица, подавшего обращение. Иные документы, необходимые для заключения договора.

Очередность размещения агитационных материалов определяется в порядке поступления письменных обращений. В случае одновременного поступления нескольких обращений очередность определяется путем жеребьевки. Порядок проведения жеребьевки устанавливается ТОО «Лада Пресс».

Агитационные материалы должны быть представлены не позднее чем за один рабочий день до даты их размещения.

Представляемые агитационные материалы должны содержать обязательные сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, включая информацию о лице, предоставившем материал, и об источнике его финансирования.

Политические партии самостоятельно несут ответственность за соответствие содержания представленных агитационных материалов требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе законодательства об авторском праве и смежных правах.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также условий заключенного договора, ТОО «Лада Пресс» вправе отказать в размещении агитационных материалов либо приостановить их публикацию до устранения выявленных нарушений.

ТОО «Лада Пресс» вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Казахстан, нарушению территориальной целостности государства, подрыву национальной безопасности, разжиганию социальной, национальной, расовой, религиозной или иной розни, пропаганду жестокости и насилия, сведения, противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также информацию, порочащую честь, достоинство или деловую репутацию граждан.

Условия и порядок предоставления интернет-площадки, указанные в настоящем информационном сообщении, могут быть изменены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченных государственных органов.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов

1. Баннер размером 1100*100 в десктопной версии на главной странице сайта – 150 000 тенге за 10 дней;

2. Баннер размером 300*400 в десктопной версии на главной странице сайта – 140 000 тенге за 10 дней;

3. Баннер размером 364х100 в мобильной версии сайта на главной странице над анонсом новостей - 200 000 тенге за 10 дней;

4. Баннер размером 364х100 в мобильной версии сайта под полной новостью - 300 000 тенге за 10 дней;

5. Информационное сообщение (статья) в Основной ленте новостей – 500 000 тенге.



* Стоимость размещения указана c НДС, так как ТОО "Лада Пресс" является плательщиком НДС

Технические требования к материалам для размещения:



- интернет-баннер:

Файлы JPG, GIF, SWF размером не более 100-150 кб.;



- PR материалы:

Текстовый материал в формате Ворд, объемом не более 5000 знаков, шрифт не менее 12 кегля;

Одно изображение обязательно, допускается до 5 фото высокого разрешения + до 3-х гиперссылок, по теме материала;

Все материалы сопровождаются обязательной пометкой: «Материал размещен на правах оплаченной публикации».

Оплата производится на основании счета, выставленного ТОО «Лада Пресс», в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.

Письменные обращения политических партий принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: Республика Казахстан, 130000, г.Актау, 5 мкр., зд.17/1.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: +7 701 534 3747

Сайт: www.lada.kz

Lada.kz является одним из ведущих региональных информационных интернет-ресурсов Республики Казахстан, ежедневно освещающим общественно-политические, экономические, социальные и культурные события Мангистауской области. Размещение агитационных материалов осуществляется в соответствии с принципами равного доступа, открытости и требованиями законодательства Республики Казахстан.