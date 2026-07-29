«Контактные зоопарки запрещены»: на условия содержания кроликов пожаловались жители Актау

В городском парке «Акбота» местные жители обнаружили два контактных мини-зоопарка, несмотря на действующий запрет. Люди заявляют, что животные находятся в неподходящих условиях, а дети беспрепятственно берут их на руки, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В Сети появилось появилось видео, снятое в парке «Акбота», где показано, как работают два контактных мини-зоопарка с кроликами.

Автор публикации попыталась поговорить с хозяйкой одного из загонов и объяснила, что постоянные прикосновения и ношение кроликов на руках вызывают у животных сильный стресс.

Она начала просить у меня прощения. Рассказала, что у нее сломана нога, кредиты и тяжелая жизненная ситуация. Мне действительно стало ее жаль. Но пока мы разговаривали, дети продолжали таскать кроликов на руках, а родители спокойно наблюдали за этим, - рассказала автор публикации.

Во втором вольере женщина поинтересовалась, можно ли покормить животных. По ее словам, специального корма не оказалось – вместо него посетителям предложили сорванные с дерева листья. Также она обратила внимание, что кролики грызли искусственную пластиковую траву, которая, местами расплавилась от высокой температуры.

Также жительница отметила отсутствие навесов над вольерами, несмотря на жаркую погоду.

В публикации также приводится комментарий одного из пользователей, который утверждает, что днем животных держат в закрытом помещении, а вечером выпускают в загоны для работы с посетителями. Ранее на место приезжали сотрудники полиции, но контактные зоопарки продолжают работать.

Автор видео заявила, что намерена обратиться в уполномоченные органы и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли предавать ситуацию огласке, чтобы обратить внимание на условия содержания животных.