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07.07.2026, 08:52

В Актау проверят частную клинику после жалобы пациентки на осложнения от липосакции

Медицина 0 1 408 Ольга Максимова

В клинике, после операции в которой жительнице Актау потребовалось срочное медицинское вмешательство, проведут внеплановую проверку. Об этом сообщила Нурсулу Мухамбетярова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

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К проведению внеплановой проверки в отношении частной клиники привлекут независимых экспертов из Караганды, а также врача-эпидемиолога, так как заявительница указала в качестве осложнений наличие инфекционного процесса.  

«В случае выявления нарушений по результату проверки будут приниматься какие-либо меры. Мы ждем, когда нам Караганда предоставит независимых экспертов», - сообщила Нурсулу Мухамбетярова.

Она пояснила, что после ряда резонансных случаев гибели пациентов после пластических операций и косметологических процедур в частных кабинетах и клиниках, по всему Казахстану назначены внеплановые проверки. Для их проведения привлекают экспертов по пластической хирургии, которых очень мало. Поэтому подтверждение и проведение проверки может занять некоторое время.    

Напомним, жительница Актау сообщила, что столкнулась с серьезными осложнениями после липосакции, проведенной в одной из частных городских клиник.  

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