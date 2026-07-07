В Актау проверят частную клинику после жалобы пациентки на осложнения от липосакции

В клинике, после операции в которой жительнице Актау потребовалось срочное медицинское вмешательство, проведут внеплановую проверку. Об этом сообщила Нурсулу Мухамбетярова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области, передает Lada.kz .

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К проведению внеплановой проверки в отношении частной клиники привлекут независимых экспертов из Караганды, а также врача-эпидемиолога, так как заявительница указала в качестве осложнений наличие инфекционного процесса.

«В случае выявления нарушений по результату проверки будут приниматься какие-либо меры. Мы ждем, когда нам Караганда предоставит независимых экспертов», - сообщила Нурсулу Мухамбетярова.

Она пояснила, что после ряда резонансных случаев гибели пациентов после пластических операций и косметологических процедур в частных кабинетах и клиниках, по всему Казахстану назначены внеплановые проверки. Для их проведения привлекают экспертов по пластической хирургии, которых очень мало. Поэтому подтверждение и проведение проверки может занять некоторое время.

Напомним, жительница Актау сообщила, что столкнулась с серьезными осложнениями после липосакции, проведенной в одной из частных городских клиник.