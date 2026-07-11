В Мангистау усилили контроль за косметологическими клиниками: как пациентам избежать опасных процедур

В Казахстане усиливается контроль за сферой эстетической медицины. После ряда резонансных случаев, когда пластические операции и косметологические процедуры привели к тяжелым осложнениям и даже гибели пациентов, Министерство здравоохранения совместно с Генеральной прокуратурой инициировало масштабные проверки медицинских организаций. О ситуации в Мангистауской области рассказала руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Мангистауской области Нурсулу Мухамбетярова, передает Lada.kz .

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По ее словам, за последние три года количество обращений, связанных с косметологическими услугами, заметно увеличилось. Она отметила, что любые процедуры, связанные с нарушением целостности кожных покровов, инъекциями, аппаратными методиками или пластической хирургией, относятся к медицинской деятельности. Соответственно, проводить их могут только лицензированные медицинские организации, а специалисты должны иметь профильное образование и соответствующие сертификаты.

Как пояснила Нурсулу Мухамбетярова, даже массажные кабинеты могут подпадать под требования законодательства, если используют медицинское оборудование или оказывают медицинские услуги. Недавно специалисты ведомства завершили внеплановую проверку одного из массажных кабинетов, где выявили отсутствие лицензии на медицинскую деятельность и квалифицированных специалистов по дерматокосметологии. По факту нарушений принимаются меры административного воздействия.

Нурсулу Мухамбетярова подчеркнула, что пациентам необходимо проверять не только наличие лицензии, но и ее соответствие конкретному виду оказываемых услуг. По ее словам, наличие любой медицинской лицензии не означает, что учреждение вправе выполнять косметологические процедуры. В качестве примера она привела медицинский центр, который имел лицензию на консультативную акушерско-гинекологическую помощь, однако проводил косметологические процедуры без соответствующего разрешения.

Особую обеспокоенность у специалистов вызывают косметологические кабинеты, работающие фактически нелегально. По словам главы департамента, в Актау нередко встречаются частные кабинеты, адрес которых скрывается до момента записи. Клиентам сообщают лишь микрорайон, а точное местонахождение отправляют в виде инструкции после подтверждения визита. Нередко такие кабинеты располагаются в подвальных помещениях без вывесок, лицензий и санитарно-эпидемиологических заключений.

«В Актау часто свободный вход в частные кабинеты закрыт. Это должно быть первым красным флагом. Клиника или медкабинет, у которого все законно будет заинтересован в том, чтобы его двери были открыты», - отметила Нурсулу Мухамбетярова.

Она также обратила внимание на необходимость оформления документов при получении медицинских услуг. Большинство пациентов оплачивают процедуры переводом на личный банковский счет специалиста и не заключают договор. В результате при возникновении осложнений становится крайне сложно доказать факт оказания услуги конкретной организацией. Поэтому специалисты рекомендуют обязательно подписывать договор на оказание платных медицинских услуг, оформлять информированное согласие и сохранять фискальный чек.

Среди наиболее распространенных нарушений в регионе - работа специалистов без необходимой квалификации, случаи, когда медицинские сестры выдают себя за врачей, а также проведение популярных сегодня процедур интимной пластики средним медицинским персоналом, прошедшим лишь краткосрочные курсы.

Кроме того, департамент фиксировал случаи работы так называемых «докторов-гастролеров», которые приезжали в регион, заранее набирали пациентов, проводили операции и уезжали, оставляя людей с осложнениями и без дальнейшего наблюдения.

Один из подобных случаев закончился судебным разбирательством. В Актау специалист из Астаны проводила эстетические операции, однако после жалобы пациентки проверка установила, что человек, представлявшийся врачом, фактически являлся медицинской сестрой. Суд запретил ей заниматься медицинской деятельностью и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Также выявлялись попытки проводить пластические операции в медицинских учреждениях, не имеющих необходимых условий, включая отсутствие реанимационного отделения.

По данным департамента, среди наиболее частых осложнений после аппаратных процедур встречаются ожоги, а после пластических операций - жалобы на последствия блефаропластики и других эстетических вмешательств.

Специалисты рекомендуют не выбирать косметолога только по фотографиям в социальных сетях, количеству подписчиков или низкой стоимости услуг. Перед процедурой следует убедиться в наличии лицензии, проверить квалификацию врача, внимательно ознакомиться с договором и сохранить документы, подтверждающие оплату.

«Не бойтесь задавать врачу вопрос: «Что вы будете делать, если возникнет осложнение?». Настоящий профессионал подробно объяснит алгоритм действий. В кабинете обязательно должны быть средства для оказания экстренной помощи и необходимые препараты для устранения возможных осложнений», - подчеркнула Нурсулу Мухамбетярова.

Она также напомнила, что проводить медицинские процедуры на дому или в помещениях, не предназначенных для оказания медицинской помощи, недопустимо. При возникновении сомнений жители области могут обратиться в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля, где им предоставят информацию о наличии лицензии у медицинской организации.

По данным Министерства здравоохранения, с 2021 года в сфере пластической хирургии и эстетической медицины проведено 92 внеплановые проверки. В ходе контрольных мероприятий зарегистрированы четыре случая смерти и один случай причинения тяжкого вреда здоровью. По каждому факту проводились независимые экспертизы, а материалы были переданы в правоохранительные органы.

В Минздраве также сообщили, что в 2023–2025 годах в ведомство поступило 244 жалобы на работу клиник пластической хирургии. Большинство обращений касались качества медицинской помощи, результатов операций и послеоперационных осложнений. Проверки выявили оказание медицинских услуг без лицензии, непроведение полного предоперационного обследования, нарушения при анестезиологическом сопровождении, ненадлежащее оформление медицинской документации и несоблюдение требований по получению информированного согласия пациента.

Перед любой косметологической процедурой убедитесь, что: