Тяжелые последствия после стоматологии: в полиции Мангистау начали уголовное расследование

В департаменте полиции зарегистрировали уголовное дело в отношении врачей Мангистауской областной стоматологической клиники, которых мать девятилетнего ребенка обвиняет в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, по ее мнению, повлекло тяжелые последствия для здоровья ребенка. Об этом сообщила Ажар Картбай, представляющая интересы потерпевшей стороны, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото из открытых источников

О начале уголовного производства юрист сообщила в своем Instagram-аккаунте 27 июля:

«По нашему заявлению по факту халатности стоматологов полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РК (Невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним)… Впереди нам предстоят следственные действия. А маленькому Нурадилю назначили на 11 августа третью по счету операцию. Наш мальчик — боец, пожелаем ему крепкого здоровья, а маме — сил и терпения! Пусть все это останется позади, как страшный сон».

Напомним, девятилетний житель Актау Нурадиль оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба в областном стоматологическом центре. По словам его матери Акмарал Калжановой, ребенок пришел в клинику на профилактический осмотр, однако после лечения кариеса у него развилось тяжелое осложнение, приведшее к разрушению значительной части нижней челюсти. Врачи отделались выговором, мать пострадавшего требует привлечь их к уголовной ответственности.