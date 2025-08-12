Какие нововведения ждут школы Мангистау в новом учебном году

Қазақ тіліне аудару

Заместитель руководителя регионального управления образования Акбопе Искалиева в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказала о том, какие нововведения ждут школы региона в новом учебном году, передает Lada.kz .

Акбопе Искалиева. Фото: ЦОК МО

По словам Акбопе Искалиевой, в учебных заведениях ужесточены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны.

Все учреждения оснащены видеокамерами и подключены к оперативным органам управления полиции. Кроме того, в школьных столовых установлены камеры под прямым контролем областной прокуратуры. Все государственные учреждения на 100% обеспечены тревожными кнопками, а в соответствии с действующим законодательством оснащены турникетами и сотрудничают с лицензированными охранными агентствами, - рассказала Акбопе Искалиева.

Порядка 90 тысяч учеников обеспечат бесплатным питанием. Планируется оказание помощи в подготовке к школе 34 651 ребенку из социально уязвимых семей.

В учебном 2025-2026 году в Мангистауской области будут функционировать 690 образовательных учреждений, в которых получать знания будут 213 662 ученика, из них около 11 тысяч – первоклассники.

По словам спикера, по области общее количество педагогов, принимаемых на работу, составит 892 человека. Из них 379 будут приняты в ходе конкурса, а 513 – по переводу. Эти меры направлены на решение проблем трехсменного обучения в десяти школах и нехваткой 13 961 ученического места в новом учебном году.

