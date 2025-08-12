18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 18:44

Какие нововведения ждут школы Мангистау в новом учебном году

Образование 0 1 191 Ольга Максимова

Заместитель руководителя регионального управления образования Акбопе Искалиева в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказала о том, какие нововведения ждут школы региона в новом учебном году, передает Lada.kz.

Акбопе Искалиева. Фото: ЦОК МО
Акбопе Искалиева. Фото: ЦОК МО

По словам Акбопе Искалиевой, в учебных заведениях ужесточены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны.

Все учреждения оснащены видеокамерами и подключены к оперативным органам управления полиции. Кроме того, в школьных столовых установлены камеры под прямым контролем областной прокуратуры. Все государственные учреждения на 100% обеспечены тревожными кнопками, а в соответствии с действующим законодательством оснащены турникетами и сотрудничают с лицензированными охранными агентствами, - рассказала Акбопе Искалиева.

Порядка 90 тысяч учеников обеспечат бесплатным питанием. Планируется оказание помощи в подготовке к школе 34 651 ребенку из социально уязвимых семей.

В учебном 2025-2026 году в Мангистауской области будут функционировать 690 образовательных учреждений, в которых получать знания будут 213 662 ученика, из них около 11 тысяч  первоклассники.

По словам спикера, по области общее количество педагогов, принимаемых на работу, составит 892 человека. Из них 379 будут приняты в ходе конкурса, а 513  по переводу. Эти меры направлены на решение проблем трехсменного обучения в десяти школах и нехваткой 13 961 ученического места в новом учебном году.

Ранее Lada.kz рассказывала об учителе, чей труд был опубликован в международной базе Scopus. Подробнее  по ссылке.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…