Вниманию родителей! В Актау начался прием документов в новую школу

С 5 сентября в новой школе №34 в 20 микрорайоне стартовал прием документов детей на обучение. Об этом родителям сообщают в Актауском городском отделе образования, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В городском отделе образования сообщили, что сегодня, 5 сентября, начался прием документов для учащихся в новую школу №34 в 20 микрорайоне.

В настоящее время завершаются процедуры ввода учебного заведения в эксплуатацию. Для подачи документов просим обращаться в администрацию школы, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в первую очередь рассматриваются заявления учащихся, проживающих в вышеуказанном микрорайоне.

Напомним, в этом году в Мангистауской области в школу впервые пошли около 19 тысяч детей.

