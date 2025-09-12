Детям на радость: когда у школьников Актау начнутся осенние каникулы

Қазақ тіліне аудару

В Актауском городском отделе образования рассказали Lada.kz о том, когда у школьников начнутся осенние каникулы.

Фото: Lada.kz

По предоставленным данным, в I четверти насчитывается восемь учебных недель, после чего у детей начнется семидневный отдых.

Осенние каникулы продлятся семь дней – с 27 октября по 2 ноября включительно, - сообщили в отделе образования.

Это означает, что в школу учащиеся вернутся в среду, 3 ноября.

