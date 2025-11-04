Драки и буллинг: в школах Актау предложили установить турникеты на основе ИИ

Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, чтобы обеспечить безопасность детей, предложил установить в школах турникеты с устройствами на основе искусственного интеллекта, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: Pexels.com

В Актау под председательством Аббата Урисбаева состоялось очередное заседание комиссии при акимате области по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На встрече обсудили вопросы буллинга в школах, защиты детей от насилия, профилактики суицида, создания психологических служб, укрепления взаимоотношений между матерью и ребенком, нехватки инспекторов. Также рассматривались меры по усилению взаимодействия с родителями в вопросах школьной дисциплины.

Во время заседания замглавы региона дал ряд поручений руководителям управлений, депутатам и членам комиссии.

В последнее время среди несовершеннолетних и школьников участились случаи драк, буллинга и проявления агрессии. Чтобы предотвратить такие негативные явления, в каждой школе должен быть четкий алгоритм действий и системная работа. Сегодня для обеспечения безопасности детей недостаточно полагаться только на охрану и видеонаблюдение. Нам нужно переходить на новый уровень. Если на входе в школу установить турникеты с устройствами на основе искусственного интеллекта, они смогут выявлять опасные предметы в рюкзаке ученика и подавать сигнал тревоги. Это не просто мера безопасности, а профилактика. Благодаря таким системам мы создадим условия, при которых каждый ребенок будет идти в школу без страха, с чувством уверенности, - отметил Аббат Урисбаев.

Отмечается, что в заседании приняли участие руководители региональных департаментов и управлений, депутаты маслихата, члены комиссии.

Напомним, только в октябре в регионе произошло два резонансных случая с участием подростков. В Мунайлинском районе подрались школьницы. Участниц конфликта вместе с родителями доставили в полицию, законных представителей привлекли к ответственности.

Еще один инцидент зафиксирован в Жанаозене. Одна из девочек жестоко избила свою сверстницу. Разбирательства привлекли внимание не только общественности, но и правоохранительных органов, а также регионального управления образования. Дело дошло до суда, по решению которого мать девочки оштрафовали на 78 640 тенге (20 МРП).

Оба инцидента очевидцы снимали на камеру, после чего кадры стали достоянием общественности.