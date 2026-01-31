18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 12:31

Сколько этнических казахов переехало жить в Мангистау

Обстоятельно и подробно 0 976 Лиана Рязанцева

За годы независимости в Мангистаускую область переселились 36 628 семей или 143 946 этнических казахов, получивших статус кандаса. О жизни и условиях адаптации кандасов Lada.kz рассказал заместитель руководителя регионального управления координации занятости и социальных программ Нурбол Долдашев.

Фото создано с помощью ИИ
Фото создано с помощью ИИ

По данным ведомства, в Мангистаускую область переселились 36 628 семей: с 1991 по 2008 годы – 24 796 семей или 87 216 человек, с 2008 по 2025 годы – 11 832 семьи или 56 730 человек.

Распределение переселенцев по районам и городам региона выглядит следующим образом:

  • Актау – 18 167 человек (12,6%);
  • Жанаозен – 26 560 человек (18,5%);
  • Мунайлинский район – 68 841 человек 47,8%;
  • Бейнеуский район – 22 031 человек (15,3%);
  • Каракиянский район – 5008 человек (3,5%);
  • Мангистауский район – 1969 человек (1,4%);
  • Тупкараганский район – 1370 человек (1%).

Большую часть из них составляют выходцы из Узбекистана – 51,6%, Туркменистана – 43,4%, Ирана – 1,7%, России – 2%, а также из других стран – 1,3%.

Основной причиной большого заселения кандасов в Мангистауской области является схожесть климатических условий и местного менталитета, наличие родственных связей, а также высокий уровень благосостояния региона. По итогам 2025 года статус кандаса в Мангистауской области получили 142 семьи – 809 человек, - рассказал Нурбол Долдашев.

Отмечается, что среди граждан, получивших статус кандаса, 496 человек являются лицами трудоспособного возраста, или 61,3% от общего числа лиц.

Численность граждан до 18 лет составляет 188 человек, 125 человека являются гражданами пенсионного возраста.

По уровню образования: высшее образование – 45 человек (9%), среднее образование – 223 человек (45%), общее среднее образование имеют 163 человека (62,9%), не имеют образования – 63 человека (12,7%).

В целях адаптации, интеграции переселенцев и кандасов было внедрено мобильное приложение FMS Social, где они могут получить доступ к пяти различным услугам. На данный момент этими услугами воспользовался 631 человек из числа кандасов. Данные мероприятия направлены на помощь лицам, испытывающим трудности с адаптацией к новой социальной, культурной и экономической среде. Кроме того, в направлении адаптации кандасов к новой среде коммунальным государственным учреждением «Центр поддержки семьи «Жанұя» оказываются консультационные услуги, психологическая помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и помощь в подготовке бизнес-проектов для желающих открыть бизнес, - отметил Нурбол Долдашев.

В управлении координации занятости и социальных программ также рассказали и про трудоустройство кандасов.

В карьерные центры по вопросам трудоустройства за последние три года обратились 1 068 человек из числа кандасов, трудоустроены 350 человек, обучены основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес» – 74 человека, переподготовку кадров прошли 8 человек, 3 человека получили гранты на развитие бизнеса. Кроме того, Мангистауская область не была включена в перечень регионов для переселенцев и кандасов, а определена как один из регионов выбытия трудовых ресурсов. В регионе с 2016 года меры государственной поддержки для кандасов не предусмотрены. Однако со стороны акимата ведется информационно-разъяснительная работа по вопросу добровольного переселения кандасов, - отметили в ведомстве.

Нурбол Долдашев почеркнул, что между Мангистауской областью и северными регионами обеспечивается взаимодействие по вопросам добровольного переселения путем организации ярмарок вакансий, предоставления информации о ситуации на рынке труда, условиях обеспечения спроса и предложения на рабочую силу.

За последние пять лет по программе переселения приняли участие 213 семей — 928 человек, являющихся выходцами из Мангистауской области. В 2025 году в переселении приняли участие 168 человек. Распределение по регионам выглядит следующим образом: Северо-Казахстанская область — 21 семья (96 человек), Костанайская область — 9 семей (50 человек), Восточно-Казахстанская область — 2 семьи (13 человек), область Абай — 1 семья (1 человек), Павлодарская область — 3 семьи (8 человек), - подытожил Нурбол Долдашев.

Напомним, ранее в министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, кто и по каким причинам возвращается в Казахстан. По данным минтруда, в 2025 году на историческую родину прибыли 16 805 этнических казахов, получивших статус кандаса. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 164 800 человек.

