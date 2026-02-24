В Актау открылся «Бабушкин буфет»: винтажная посуда с историей в дар

Для ценителей винтажной посуды и мебели открылся уголок «Бабушкин буфет», где жители Актау могут бесплатно выбрать и забрать понравившиеся предметы. Руководитель благотворительного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов призывает горожан не выбрасывать старинные вещи, а передавать их в организацию, чтобы они обрели новую жизнь. Корреспондент редакции Lada.kz пообщался с посетителями «Бабушкиного буфета» и узнал, что привлекает их в этом необычном уголке винтажа.

Фото посетителей «Бабушкиного буфета»

Руководитель благотворительного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов рассказал о работе уголка «Бабушкин буфет», действующего при благотворительном магазине «Добрый» в Актау. По его словам, в городе немало ценителей винтажной мебели и посуды, и выбрасывать такие вещи было бы «преступлением», а здесь они получают вторую жизнь и находят новых владельцев.

В нашем буфете каждый желающий может совершенно бесплатно выбрать и забрать понравившийся винтажный предмет. Единственное условие – вещи передаются не для перепродажи, а для личного пользования. Уголок работает всего месяц, но уже сформировалась своя группа ценителей винтажа. Люди приходят с удовольствием, внимательно рассматривают посуду и предметы интерьера, выбирая их в дар. Видно, как у них буквально загораются глаза, многие хорошо разбираются в таких вещах. Однако пока не все знают о существовании «Бабушкиного буфета», поэтому нам хотелось бы, чтобы о проекте узнало как можно больше горожан, - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

По его словам, многие посетители «Бабушкиного буфета» приходят не с пустыми руками: они приносят продукты питания для одиноких бабушек и дедушек. Как отметил Имангазы, таким образом люди совершают хорошее дело и при этом получают подарок в виде предмета быта.

Я призываю неравнодушных жителей не выбрасывать старую посуду и предметы мебели, а передавать их в наш буфет. В дар мы принимаем самые разные вещи: супницы, сахарницы, хрусталь, вазы, стаканы, люстры, светильники, проигрыватели, пластинки, радио, фактически всё. Именно здесь вещи получают вторую жизнь, - подчеркнул Имангазы Досмухамбетов.

Корреспондент редакции Lada.kz побеседовал с посетителями «Бабушкиного буфета», которые с удовольствием рассказали о своих находках, самых интересных предметах старины и объяснили, зачем они их берут.

Одна из жительниц Актау, Татьяна, рассказала, что для неё «Бабушкин буфет» – это возможность сохранить частичку истории.

Самые тёплые и счастливые воспоминания связаны с эпохой СССР. Имангазы собрал нас здесь, за что ему огромное спасибо, дал возможность находить вещи и дарить им вторую жизнь. Это вызывает чувство тепла и прекрасные воспоминания о близких, которых уже нет. Это невозможно описать словами, такие вещи дарят настоящие счастливые переживания тех лет. Дома у меня есть посуда, которая осталась от родителей, но многое не сохранилось. А здесь есть шанс найти именно «ту самую», как у мамы или бабушки, - поделилась Татьяна.

Посетительница «Бабушкиного буфета» Наталья отметила, что очень любит старинные вещи за их душу, историю и красоту.

Для меня это не просто предметы, а частичка прошлого. Они вызывают тёплые чувства, ностальгию и уважение ко времени, - поделилась она.

Каждый из постоянных посетителей «Бабушкиного буфета» подчеркнул, что именно здесь они смогли найти частичку светлого прошлого.

В «Бабушкин буфет» я пришла через интерес к винтажной мебели. Всё началось с чешских кресел Ligna — я их купила, отреставрировала и стала изучать историю фабрики, особенности производства, эпоху. Потом появились венские стулья, и вместе с ними — ещё больше погружения в прошлое. Постепенно меня стали окружать вещи советского периода. Особое место занял фарфор. Я начала разбираться в клеймах, в годах выпуска, в том, как менялся стиль. Мне стало интересно узнавать, какие художники создавали те или иные коллекции. Для меня это не просто коллекционирование. Это увлечение для души и способ сохранить историю через предметы. В старинных вещах чувствуется время — они тёплые, живые, с характером. Благодарна Имангазы за то, что он создал такой уголок. Благодаря ему у меня есть возможность находить и приобретать интересную посуду советского периода — ту, которая действительно откликается мне и продолжает жить уже в моём доме, - рассказала жительница Актау Альбина.

Еще одна посетительница «Бабушкин буфет» Елена в заключении подчеркнула, что эмоциональная ценность старинных вещей помогает ей вернуться в прошлое.

Какими бы взрослыми мы ни были, в душе мы всегда остаёмся детьми. У каждого в доме есть вещи, которые напоминают о нашем далёком или недавнем прошлом, о родных и близких – бабушках, дедушках, которые были рядом в те моменты. Когда мы держим эти предметы в руках и пользуемся ими, словно переносимся на машине времени в те времена, когда были счастливы, молоды, вместе с нашими родными. Я думаю, это имеет огромное значение для жизни каждого человека, и очень хорошо, что существует такая возможность эмоционально вернуться в своё прошлое.

Имангазы Досмухамбетов рассказал, что для «Бабушкиного буфета» он создал специальную группу в мессенджере WhatsApp, где размещает винтажные предметы для выбора участниками. Заинтересовавшись предметом, посетитель приходит в уголок «Бабушкин буфет», расположенный при магазине «Добрый». Чтобы стать участником группы, необходимо написать главе организации по номеру +7 (702) 821-06-50. Принести посуду и другие винтажные предметы можно по адресу: дом №12, 32В микрорайон, магазин «Добрый», цокольный этаж.

