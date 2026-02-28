Почему лебеди заполонили Актау и стоит ли бить тревогу?

Массовое появление лебедей на побережье Актау этой зимой вызвало бурное обсуждение среди горожан. Птицы подплывают близко к людям, охотно берут корм, а на берегу ощущается характерный запах тины. Одни считают происходящее тревожным сигналом, другие – красивым природным явлением. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Текущую ситуацию разъяснил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.

Почему на берегу Каспия стало так много птиц?

Рядом с Актау расположено искусственное озеро Караколь, входящее в состав Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника. Это особо охраняемая природная территория, где в течение года зимуют, отдыхают во время осенних и весенних миграций или гнездятся около 200 видов птиц. Более 20 из них занесены в Красную книгу.

Птицы облюбовали Караколь с момента его появления в конце 1960-х годов. Тогда предприятие МАЭК начало опреснять морскую воду для жителей Актау (в то время – Шевченко). При опреснении оборудование сильно нагревается, и для его охлаждения используется морская вода, которая даже летом в нашем регионе остается довольно холодной. Забирая тепло от оборудования, вода нагревается, но перед возвращением в море ее необходимо остудить.

В те годы рядом с энергокомбинатом находилась узкая сухая впадина протяженностью около 18 километров вдоль моря. В нее стали сливать нагретую морскую воду, которая, проходя весь путь по впадине, через сбросной канал возвращалась в море уже охлажденной. Так образовалось мелководное озеро Караколь с проточной нормативно чистой морской водой.

Со временем здесь начал расти тростник, через канал проникли водоросли, моллюски, рачки и другие мелкие беспозвоночные. За ними пришла рыба, а вслед за рыбой – птицы. Таким образом сформировалась полноценная экосистема, привлекающая большое количество пернатых.

Зимой вода в Караколе теплее, чем в открытом море. В морозные дни, когда вода на Тюленьих островах (расположенных примерно в 40 километрах от побережья Форт-Шевченко) замерзает, многотысячные стаи лебедей и других водоплавающих птиц перелетают на Караколь, где пережидают холодный период.

Поскольку Актау находится недалеко, птицы прилетают и к городскому побережью. Кроме того, обмеление моря сыграло свою роль в привлечении лебедей в город. Отступающее море ежегодно оставляет множество мелководных участков, где быстро развивается кормовая база – различная мелкая живность, поскольку вода в таких лужах быстро нагревается от солнца. Это создает дополнительные условия для кормления птиц.

По мнению эколога, именно сочетание теплого Караколя и процессов обмеления моря стало основной причиной увеличения количества лебедей в Актау в этом году.

Голодают ли птицы, если активно берут корм у людей?

Активность птиц у берега не обязательно свидетельствует о голоде. В зимнее время организм любого теплокровного животного, включая человека, расходует больше энергии для поддержания температуры тела. Поэтому любой дополнительный источник пищи становится для них важной энергетической поддержкой.

Эколог напоминает, что практика подкормки птиц в Актау существовала и раньше. В советский период мусоровозы, собиравшие твердые бытовые отходы, были оборудованы специальными емкостями для сбора остатков хлеба от горожан. Зимой этот хлеб вывозился на Караколь для подкормки зимующих птиц, главным образом лебедей. И на городской набережной десятки лебедей выходили к берегу, где их подкармливали жители.

Нынешняя ситуация не является чем-то беспрецедентным.

Насколько безопасно кормить лебедей хлебом?

Если речь идет о парковых лебедях, которые практически не улетают и во многом зависят от человека, постоянное кормление хлебом действительно может быть опасным для их здоровья. Однако актауские лебеди – это дикие особи. Для них хлеб служит лишь подкормкой, а не основным источником питания.

Эколог сравнивает это с периодическим употреблением фастфуда человеком: пища не самая полезная, но при умеренном употреблении не критична.

Тем не менее, существуют важные ограничения. Нельзя давать свежий черный хлеб - он может вызвать брожение в желудочно-кишечном тракте и даже отравление. Предпочтительнее использовать бездрожжевой хлеб. В идеале же зимующих лебедей следует подкармливать более естественным кормом – моллюсками, рачками, мелкой рыбой.

Кормить птиц с рук не рекомендуется. В природе лебеди берут корм с воды, то есть в мокром состоянии. Когда хлеб дают с рук, он попадает в желудок в сухом виде. Поэтому любой корм лучше подбрасывать перед птицами в воду – так это будет ближе к естественным условиям.

О чем говорит запах тины на побережье?

Жители также обращают внимание на неприятный запах у воды. По словам эколога, зимой запах тины или болота чаще всего связан с разложением выброшенных на берег водорослей и выделением сероводорода бактериями. Это естественный процесс, который усиливается после штормов, поднимающих ил и водоросли со дна.

В холодной воде процессы разложения замедляются, однако органические остатки на мелководье продолжают гнить, создавая резкий запах.

Среди основных причин:

гниение водорослей, прибитых к берегу штормами;

выделение сероводорода бактериями (газ с запахом тухлых яиц);

геосмин – вещество, вырабатываемое сине-зелеными водорослями, придающее воде запах земли или болота.

Зимой самоочищаемость воды снижается из-за низких температур, а ветры могут регулярно приносить к берегу новые массы органики. В большинстве случаев такие явления носят временный характер и зависят от направления ветра и штормовой активности.

Однако если запах становится постоянным и чрезмерно интенсивным, это может свидетельствовать об экологической перегрузке прибрежной зоны.

Таким образом, массовое появление лебедей и запах тины на побережье Актау – это в первую очередь результат природных и техногенных факторов, а не признак чрезвычайной ситуации. Специалисты призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать разумные правила поведения при общении с дикой природой.

О том, как действовать жителям региона при обнаружении на побережье Каспийского моря погибших птиц и тюленей, читайте здесь.