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04.07.2026, 09:09

Как студентам Казахстана зарубежных вузов получить ОСМС за счет государства в Мангистау

Обстоятельно и подробно 0 1 243 Наталья Вронская

Студенты, обучающиеся очно как в Казахстане, так и за рубежом, имеют право на медицинское страхование за счет государства. Однако порядок получения статуса «застрахован» для них отличается. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования, передаёт Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

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В фонде напомнили, что к льготной категории относятся студенты очной формы обучения организаций среднего, технического, профессионального, послесреднего и высшего образования. Это правило распространяется и на граждан Казахстана, которые получают образование в иностранных вузах.

За студентов взносы на обязательное социальное медицинское страхование оплачивает государство. Если студент одновременно официально работает, работодатель не удерживает с его заработной платы взносы и не производит за него отчисления.

Для студентов казахстанских учебных заведений статус «застрахован» присваивается автоматически. Основанием служат сведения, поступающие из Национальной образовательной базы данных Министерства просвещения или Единой платформы высшего образования Министерства науки и высшего образования. Поэтому учебные заведения должны своевременно и без ошибок передавать информацию о студенте, включая ИИН, форму и период обучения.

Что делать студентам зарубежных вузов

Тем, кто учится за границей, необходимо самостоятельно зарегистрироваться через портал электронного правительства eGov.kz, воспользовавшись государственной услугой «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом». Для этого нужно заполнить заявление и приложить справку из учебного заведения с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык. При корректном оформлении документов статус присваивается в течение десяти рабочих дней.

Что делать, если статус не появился

В фонде также объяснили, что делать, если статус не появился или был утрачен. Студентам казахстанских вузов следует обратиться в свое учебное заведение и проверить, корректно ли внесены их данные в информационную систему. Если речь идет об обучении за рубежом, необходимо обратиться в Министерство науки и высшего образования. Кроме того, после окончания каждого семестра важно подтверждать факт обучения через портал eGov.

Что будет после окончания учебы

После окончания учебы или отчисления студент автоматически перестает относиться к льготной категории. Чтобы сохранить статус застрахованного, необходимо либо официально трудоустроиться, либо самостоятельно оплачивать взносы на ОСМС. В 2026 году размер такого платежа составляет 4 250 тенге в месяц.

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования подчеркнули, что своевременное подтверждение статуса особенно важно для студентов зарубежных вузов, поскольку без этого они могут временно потерять право на получение медицинской помощи в системе ОСМС.

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