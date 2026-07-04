«Отлов проблему не решит»: новую систему обращения с бездомными животными предложили в Мангистау

После международной акции по стерилизации бездомных животных заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Оксана Белоножкина призвала власти региона отказаться от борьбы с последствиями и перейти к системному контролю численности бездомных животных. По ее мнению, Мангистауская область может стать первым регионом Казахстана, где будет внедрена современная гуманная модель обращения с животными, сообщает Lada.kz.

фото со страницы Facebook Оксаны Белоножкиной

Поводом для обращения стали результаты июньской акции международного фонда Брижит Бардо. За четыре дня зарубежные ветеринары совместно с местными волонтерами стерилизовали 350 животных — 200 собак и 150 кошек.

По словам Белоножкиной, подобные проекты позволяют предотвращать появление тысяч бездомных животных, а значит, сокращают расходы на их дальнейший отлов и содержание.

«Это настоящая профилактика проблемы, а не бесконечная борьба с ее последствиями», — считает общественница.

Она поблагодарила международных специалистов, волонтеров, частные приюты, предпринимателей и местные власти, поддержавшие проведение акции.

«На улице оказываются не собаки — последствия человеческой безответственности»

По мнению Белоножкиной, главная причина появления бездомных собак и кошек - люди.

Она напоминает, что именно собаки тысячелетиями сопровождали человека, помогали ему в быту, на войне и при спасательных операциях. При этом сегодня общество восхищается служебными собаками, которые спасают людей во время стихийных бедствий, но зачастую равнодушно относится к тем животным, которые оказались на улице.

«Животное на улице — это не стихийное явление. Это прямое последствие человеческого предательства», — считает она.

Белоножкина считает, что гуманное отношение к животным напрямую связано с воспитанием будущего поколения.

По ее словам, если взрослые спокойно относятся к жестокому обращению детей с животными, это может привести к формированию агрессивного поведения уже во взрослой жизни.

Волонтеров становится все меньше

По словам общественницы, сегодня вся основная нагрузка ложится на немногочисленных волонтеров и приюты.

Учредитель фонда «Шанс» Ольга Бахтеева, с которой Белоножкина постоянно взаимодействует, отмечает, что буквально десятилетие назад ситуация была совершенно иной.

«Она рассказывает, что раньше собак в частном секторе если собака потерялась, ее искали. А сегодня многие владельцы отпускают животных на самовыгул, а после их исчезновения просто берут новых питомцев из приютов».

По мнению общественницы, без ответственности владельцев решить проблему невозможно.

Почему общественники считают стерилизацию экономически выгодной

Белоножкина обращает внимание, что во многих странах требования к благополучию животных становятся частью международной политики и экономики.

По ее словам, гуманное обращение с животными сегодня рассматривается как один из показателей уровня развития государства.

Кроме того, регулярная стерилизация позволяет существенно сократить бюджетные расходы, которые ежегодно направляются на отлов бездомных животных.

«Если подобные акции станут регулярными, уже через несколько лет проблема бездомных стай будет решаться естественным и гуманным путем. Приюты перестанут быть переполненными, улицы станут безопаснее, а бюджетные средства можно будет направить на развитие региона», — считает общественница.

Почему после стерилизации собак возвращают на улицу

Отдельно Оксана Белоножкина объясняет, почему во многих странах применяется программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат), которая нередко вызывает вопросы у жителей.

По ее словам, после стерилизации и вакцинации животных возвращают в привычную среду не случайно.

Общественница ссылается на используемую в зооэкологии концепцию «экологической емкости среды» и так называемый «эффект вакуума». Согласно этому подходу, если полностью убрать с территории всех бездомных собак, освободившуюся экологическую нишу быстро займут новые животные.

«На место изъятых собак могут прийти новые стаи, а в отдельных случаях — дикие животные, являющиеся переносчиками опасных заболеваний. Поэтому стерилизованные и вакцинированные собаки не только перестают размножаться, но и занимают свою территорию, не позволяя бесконтрольно увеличиваться численности других животных», — объясняет Белоножкина.

По ее мнению, именно поэтому международные программы контроля численности делают ставку не на постоянный отлов, а на сочетание стерилизации, вакцинации и ответственного содержания домашних животных.

Вместе с тем эффективность различных моделей обращения с бездомными животными остается предметом обсуждения специалистов. Белоножкина приводит аргументы, основанные на международной практике применения программ ОСВВ и рекомендациях профильных организаций.

Что может сделать акимат уже сейчас

Оксана Белоножкина считает, что после передачи полномочий по регулированию численности бездомных животных местным исполнительным органам у региона появилась возможность изменить подход.

Она предлагает:

сделать программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) постоянной;

организовать бесплатную стерилизацию домашних животных;

создать единый цифровой реестр домашних животных;

внедрить обязательное чипирование;

усилить ответственность владельцев за самовыгул и выбрасывание животных;

расширить сотрудничество акиматов с волонтерами и приютами;

проводить системную просветительскую работу среди населения.

В качестве примеров она приводит опыт Астаны, где действует система учета и штрафов за повторное появление домашних собак на улице, а также отдельных регионов Казахстана, где местные власти уже сотрудничают с волонтерскими организациями.

Белоножкина также заявила, что намерена организовать в регионе новые международные акции по стерилизации животных и пригласила к сотрудничеству представителей бизнеса, местные исполнительные органы и всех неравнодушных жителей.

На момент публикации официальный комментарий акимата по предложениям общественницы редакция не получила. Запрос направлен, ответ будет опубликован после его поступления.