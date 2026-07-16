Какие анализы и обследования стоит проходить жителям Актау: советы врача

Большинство хронических заболеваний развиваются незаметно. Артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, нарушения обмена веществ и даже некоторые онкологические заболевания могут годами никак себя не проявлять. Именно поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования, даже если ничего не беспокоит. О том, какие анализы и обследования необходимо проходить жителям Актау, в интервью Lada.kz рассказала терапевт Кристина Муха.

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По словам специалиста, даже абсолютно здоровому человеку рекомендуется регулярно один раз в год проходить профилактический осмотр.

Важно понимать, что чек-ап - это не бесконечный список дорогостоящих анализов, а разумный комплекс обследований, который подбирается с учетом возраста, пола, наследственности и факторов риска, - говорит Кристина Муха.

Что необходимо проверять ежегодно

Даже молодым людям без хронических заболеваний врач рекомендует раз в год проходить базовое обследование, которое включает:

измерение артериального давления;

контроль массы тела и окружности талии;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

определение уровня глюкозы в крови;

липидный профиль (холестерин и его фракции);

биохимический анализ крови для оценки работы печени и почек;

электрокардиограмму (ЭКГ);

флюорографию.

По словам врача, эти исследования помогают своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, анемию, нарушения работы печени и почек еще до появления первых симптомов.

После 40 лет обследований становится больше

С возрастом риск развития хронических заболеваний увеличивается, поэтому ежегодный профилактический осмотр расширяется.

Женщинам рекомендуется регулярно посещать гинеколога, проходить цитологическое исследование шейки матки и маммографию согласно возрастным рекомендациям.

Мужчинам после 50 лет следует обсудить с врачом обследование предстательной железы.

Кроме того, мужчинам и женщинам после 50 лет рекомендуется проходить скрининг на колоректальный рак.

Особенности здоровья жителей Мангистау

По словам Кристины Мухи, климатические условия региона также влияют на состояние здоровья населения.

Жаркая погода способствует быстрому обезвоживанию организма, поэтому у жителей Мангистауской области чаще встречаются мочекаменная болезнь и заболевания почек.

Врач рекомендует соблюдать питьевой режим и периодически контролировать общий анализ мочи, а также показатели функции почек.

Кроме того, в регионе достаточно распространен дефицит железа и витамина D. Однако определять уровень витамина D всем подряд не требуется.

Если человека беспокоят постоянная усталость, выпадение волос, слабость, судороги или боли в костях, врач может назначить дополнительные обследования, в том числе проверить уровень витамина D и железа, — пояснила специалист.

Какие обследования можно пройти бесплатно

В Казахстане профилактические осмотры и скрининги проводятся бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления в рамках государственных программ.

В 2026 году жители страны могут бесплатно пройти:

измерение артериального давления;

оценку факторов риска;

ЭКГ (при наличии показаний);

анализ крови на сахар;

исследования липидного обмена;

скрининг на глаукому;

маммографию;

скрининг рака шейки матки;

скрининг колоректального рака;

диспансеризацию, включающую флюорографию, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимическое исследование крови.

При выявлении отклонений или наличии жалоб пациента направляют на дополнительные обследования,- отметила врач.

В 2026 году государство расширило доступность профилактических обследований: диспансеризацию, основные скрининги на артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, глаукому и онкологические заболевания проводятся бесплатно в рамках государственных программ.

Возраст и периодичность прохождения скринингов определяются приказами Министерства здравоохранения Казахстана. Как правило, взрослые из целевых возрастных групп приглашаются на профилактические обследования один раз в два года, а дети проходят профилактические осмотры ежегодно. Подробную информацию можно узнать в кабинетах скрининга или участкового врача,- пояснила терапевт.

В завершение врач напоминает, что регулярный чек-ап не может полностью исключить риск развития заболеваний, однако значительно повышает вероятность обнаружить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.