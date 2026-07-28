Когда сцена - весь Мангистау: как скрипачка покоряет сердца жителей Актау

Алия Жаналиева продолжительное время делилась с публикой красотой классической музыки в стенах Мангистауской областной филармонии. Однако творческая душа скрипачки всегда тянулась к новым горизонтам – и вот, артистка уже успела сыграть на любимом инструменте в урочище Бозжыра, на волнах Каспия, и даже на движущемся мотоцикле. Девушка создает захватывающие дух видео, в которых популяризирует легендарные произведения. О любви к нетленной классике, ее важности в жизни Алия Жаналиева рассказала в беседе с корреспондентом Lada.kz .

Использованные в материале фото предоставлены Алией Жаналиевой

«Хочу играть на скрипке как Ванесса Мэй»

Интерес к классической музыке у Алии Жаналиевой проявился еще в пять лет. По ее словам, в тот момент большую популярность обрела британская скрипачка Ванесса Мэй – кадры с ней часто «крутили» по телевизору. Выступления артистки практически мгновенно откликнулись в душе ребенка и в некотором смысле определили дальнейшую судьбу Алии.

Этот эпизод из жизни определил мой выбор музыкального инструмента. Когда я увидела Ванессу, то сказала, что хочу играть на скрипке, как она. Старшая сестра тогда училась игре на фортепиано, именно она предложила родителям отдать меня на занятия музыкой. Они не были против, - рассказала она.

Сначала Алия Жаналиева закончила музыкальную школу, а затем Мангистауский колледж искусств. Дальнейшее обучение она прошла в столичном Казахском национальном университете искусств. В Астане девушка успела поработать в оркестрах, а также занималась частным преподаванием. В связи с замужеством Алия вернулась в Актау, где продолжила заниматься музыкой.

По признанию 31-летней артистки, ни тогда, ни сейчас она не жалеет о своем выборе.

От выступлений в филармонии к концертам в открытом море

В эпоху социальных сетей Алия Жаналиева, как и многие пользователи, старается создавать контент, в котором переплетены завораживающие виды и красота классической музыки. Артистка рассказала, как к ней приходят идеи.

Одним из инструментов вдохновения для меня послужил Instagram – смотришь видео и понимаешь, что можно сделать много интересного. Идея сыграть на скрипке в нетипичных местах появилась еще в 2022 году – хотелось увидеть живую реакцию людей. Одно из первых выступлений состоялось в двухэтажном туристическом автобусе, который ездит по Актау. Я попросила свою подругу-мобилографа снять меня на видео, - с улыбкой рассказала она.

С тех пор вдохновение и желание сделать что-то необычное заработали на полную мощность: Алия радовала внезапными выступлениями людей, решивших прокатиться на прогулочном катере, либо случайно оказавшихся в кофейне.

По признанию скрипачки, яркими творческими моментами стали и недавние концерты в открытом море на рассвете. Как рассказала артистка, претворить идею в жизнь было не так просто: изначально рассматривался вариант сыграть на сапборде, однако он был слишком неустойчив, и девушка боялась за инструменты, которые могли оказаться в воде. Кроме того, свои коррективы вносили капризы погоды.

Без организатора прогулок на досках Supboard Aktau все было бы невозможно. Но он решил проблему – выходом для нас стала устойчивая платформа для флайборда. Мы дождались штиля, и, заранее не анонсируя концерт, порадовали любителей сапбордов. Это были особенные чувства, так как в отличии от концерта в филармонии, люди находятся к тебе достаточно близко, ты можешь наблюдать их эмоции и заряжаться ими, - поделилась Алия Жаналиева.

Приоткрывая занавес филармонии

Одно из первых впечатлений от концерта, посвященного мировой классике, складывается от красивых нарядов артистов. Как рассказала Алия, их для музыкантов шьет сама филармония.

У нас важно, чтобы наряды были более закрытыми, чтобы, например, не было видно щиколоток. Есть понятие сценического этикета – люди не должны отвлекаться на внешний вид оркестра, ведь они пришли слушать музыку. При этом я видела концерт в Европе – там к этому вопросу относятся проще, - с улыбкой рассказала она.

Алия также поделилась тем, что многие артисты часто переживают перед началом выступления. По ее мнению, «если не волнуешься, значит, тебе все равно».

Рассказала она и о том, как относится к слушателям, которые приходят на концерт в будничной одежде.

Я не осуждаю внешний вид слушателя. Для меня самое важное то, что человек пришел. Я ведь не знаю, может, у него нет возможности приобрести себе другую одежду, всякие ситуации в жизни бывают. При этом не буду отрицать, что мне очень приятно видеть нарядных людей на выступлениях – бывает, к нам приходят в вечерних платьях и смокингах. Радостно от того, что они готовились к вечеру, изучали его программу, восприняли концерт как событие, - сказала Алия.

Говоря о звонящих на концертах телефонах, артистка признается, что такие факты могут отвлекать музыкантов.

Тем не менее, мы стараемся делать вид, что ничего не произошло, сосредотачиваемся на музыке. Если мы будем отвлекаться на такие моменты, то лишим других слушателей удовольствия, - сказала она.

К слову, наиболее частые проблемы со здоровьем у скрипачей связаны со спиной (остеохондроз) и руками из-за особенности положения инструмента и позы, которую музыкант принимает при игре на нем.

Жизнь вне концертного зала

С 2021 года Алия Жаналиева занимается преподаванием в Казахской детской школе искусств им. Абыла Таракулы. Кроме того, она со своей коллегой по цеху – саксофонисткой, выступает на различных мероприятиях, исполняя классические и современные произведения.

Скрипачка не скрывает, что старается трудиться в разных сферах для того, чтобы развиваться и обеспечить себе и близким более комфортную жизнь.

По началу мне было сложно перестроиться, так как я была законченным классиком. Однако на мероприятиях часто приходиться играть совершенно другое, то, что я, например, в обычной жизни и не слушаю, но я уже привыкла, - с улыбкой рассказала она.

Бывало и такое, что в адрес Алии прилетали колкости по поводу того, что она играет «попсу», однако у нее на этот счет свое мнение.

Мы пропагандируем музыкальный инструмент. Многие удивляются возможностям скрипки, тому, как она дает новое дыхание трекам. К слову, я была поражена тем, что некоторые люди не знают, как выглядит скрипка. Поэтому через мои выступления я могу заинтересовать человека, который в дальнейшем может прийти к классической музыке и композиторам, - сказала она.

Отношение к популярной музыке

По словам Алии, значительная часть популярных песен сейчас строится на четырех нотах, кроме того, в них стало меньше слов и, порой, над хуком создатели задумываются больше, чем над смыслом.

Сейчас в целом такая тенденция, не только в музыке: люди не особо любят грузить себя, читать длинные посты. Они больше смотрят, - добавила она.

Тем не менее, Алия старается идти в ногу со временем и наблюдать за популярными артистами. Среди ее фаворитов Bruno Mars, The Weeknd и Sam Smith.

О Тимоти Шаламе и востребованности классики сегодня

В марте текущего года актер Тимоти Шаламе оказался в центре скандала из-за неосторожного высказывания о балете и опере.

Я не хотел бы работать в балете или опере, где приходится буквально кричать: «Смотрите на нас, поддержите это искусство», хотя уже никому до него нет дела, - сказал Шаламе, добавив, что не хотел никого обидеть.

Цитата разлетелась в Сети и вызвала со стороны представителей классического искусства волну хейта.

Алия Жаналиева поделилась своим мнением по этому поводу. Она не согласилась со словами актера, отметив, что на концертах часто бывают аншлаги. Помимо этого, она как преподаватель наблюдает возросший интерес к скрипке.

Если раньше преподаватели сами ездили по школам, давали концерты детям, завлекали их, чтобы они в дальнейшем пришли в музыкальную школу, то сейчас ситуация совершенно другая. Желающих обучаться стало очень много, и теперь, наоборот, не хватает преподавателей. Многие дети сейчас стоят «в резерве», так как нам физически не хватает времени, - поделилась артистка.

Возросшее внимание к классике скрипачка связывает и с социальными сетями: многие музыканты демонстрируют свое мастерство именно там и вызывают восторг у пользователей.

С чего начать слушать классику?

Алия Жаналиева советует начать с базы – Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.

По мнению скрипачки, их музыка сложна технически, но очень легко слушается.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала видео концерта Алии Жаналиевой в открытом море. Кадры вызвали положительные эмоции у пользователей и суммарно набрали более 73 тысяч просмотров.