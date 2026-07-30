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30.07.2026, 09:01

Жара в Актау: как защититься от перегрева и распознать тепловой удар – советы врача

Обстоятельно и подробно 0 970 Лиана Рязанцева

В Актау уже несколько дней сохраняется сильная жара: высокая температура не спадает даже ночью, из-за чего организм не успевает восстановиться. Особенно тяжело такую погоду переносят дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Как избежать перегрева, кому особенно опасен зной и что делать при первых признаках теплового удара, Lada.kz рассказала врач-терапевт Кристина Муха.

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По словам Кристины Мухи, в жаркую погоду важно соблюдать простые, но эффективные меры профилактики.

Не стоит ждать появления чувства жажды. Пить воду необходимо регулярно, небольшими порциями в течение всего дня. Именно обезвоживание становится одной из главных причин ухудшения самочувствия в сильную жару, - отметила врач.

Врач рекомендует по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 часов, когда солнечная активность достигает максимума. Если избежать выхода невозможно, необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, пользоваться головным убором и стараться находиться в тени.

Кроме того, специалист советует проводить больше времени в прохладных помещениях, использовать кондиционер или вентилятор, отказаться от употребления алкоголя, ограничить сладкие газированные напитки и тяжелую жирную пищу.

Отдельно терапевт напомнила о недопустимости оставлять детей, пожилых людей и домашних животных в закрытом автомобиле даже на несколько минут. Температура внутри машины может подняться до опасных значений за очень короткое время.

Особое внимание – детям

По словам Кристины Мухи, детский организм намного быстрее теряет жидкость, поэтому родители должны регулярно предлагать ребенку воду, даже если он не просит пить.

Для грудных детей основным источником жидкости остается грудное молоко или молочная смесь. В период жары при грудном вскармливании рекомендуется чаще прикладывать малыша к груди. Прогулки лучше планировать до 10-11 часов утра или после 18-19 часов вечера, когда солнце становится менее активным. Во время пребывания на улице ребенку необходимо надевать легкую одежду, панаму или кепку, а также использовать солнцезащитные средства, соответствующие возрасту, - советует врач.

Первыми признаками перегрева, по словам врача является вялость, сонливость, покраснение кожи, головная боль, тошнота, рвота или повысилась температура тела.

Ребенка необходимо немедленно перенести в прохладное место, начать охлаждение организма и обратиться за медицинской помощью, - подчеркнула Кристина Муха.

Пожилым людям следует быть особенно осторожными

По словам Кристины Мухи, высокая температура воздуха особенно опасна для людей старшего возраста, а также пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и хроническими болезнями легких.

Врач рекомендует регулярно контролировать артериальное давление, не отменять самостоятельно назначенные препараты и не выполнять тяжелую физическую работу в самые жаркие часы дня. При необходимости корректировки лечения следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Если появились головокружение, выраженная слабость, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или человек потерял сознание, необходимо без промедления обратиться за медицинской помощью, - рекомендует специалист.

 

Кристина Муха рассказала, как распознать тепловой удар.

Тепловой удар является опасным состоянием, которое требует экстренной медицинской помощи.

Основные симптомы:

  • температура тела выше 39-40 °C;
  • сильная слабость;
  • интенсивная головная боль;
  • тошнота или рвота;
  • спутанность сознания;
  • судороги;
  • потеря сознания.

До приезда скорой помощи пострадавшего необходимо перенести в прохладное место, снять лишнюю одежду, приложить холодные компрессы к голове, шее, подмышечным впадинам и паховой области. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими глотками, - пояснила врач.

По словам Кристины Мухи, соблюдение простых правил в период сильной жары поможет значительно снизить риск перегрева и избежать опасных последствий для здоровья.

Даже здоровый человек может получить тепловой удар, если долго находится под палящим солнцем и не восполняет потерю жидкости. В жаркие дни важно внимательно относиться к своему самочувствию и заботиться о близких, особенно о детях и пожилых людях, - заключила врач.

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