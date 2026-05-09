«Без памяти нет будущего»: воспоминания жителей Актау о войне

Корреспондент Lada.kz пообщался с горожанами, которые поделились личными историями, воспоминаниями и эмоциями.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

До начала торжественного мероприятия периметр мемориала уже был усыпан цветами, которые жители города возложили в память о героях Великой Отечественной войны.

Сотни людей пришли почтить память погибших.

Многие горожане держали в руках плакаты с фотографиями своих родственников - участников войны.

Корреспондент решил узнать, кого именно они пришли сегодня вспомнить, кем были их близкие во время войны и какие истории о них до сих пор бережно хранятся в семьях.

«Без памяти не будет будущего»

Утепберген Алтайгулов каждый год приходит к Вечному огню вместе с внуками Асией и Али. Он принес портрет своего дяди - Жалеша Сатыбалдиева.

По словам мужчины, его родственник родился в 1916 году в селении недалеко от Уральска. В 26 лет он женился, а уже в сентябре 1941 года был призван на фронт. Детей супруги завести не успели.

В 1943 году под Севастополем он погиб. Считался пропавшим без вести. От него пришло три письма. Они долго хранились в семье, но, к сожалению, позже сгорели, - рассказывает Утепберген Алтайгулов.

Он считает, что память о войне необходимо сохранять для будущих поколений.

Важно сохранять память о Великой Отечественной войне. Без памяти не будет будущего. Я завтра уйду, а мои внуки должны помнить и передавать это дальше своим детям, - говорит он.

«Они погибли в первые месяцы войны»

Людмила Крапива пришла к мемориалу вместе с внучкой Анастасией и правнуком Олегом.

В руках они держали сразу два плаката - Федора Кошелева и Семена Крапивы.

Как рассказала семья, оба мужчины ушли на фронт в возрасте 27 лет. У каждого уже были семьи и по двое детей.

Они оба погибли в сентябре 1941 года в Белоруссии, в районе Брестской крепости. Война только началась, а их уже не стало, - рассказывает Людмила Крапива.

Она вспоминает, как ее отец успел эвакуировать семью из Могилёвской области в Башкирию.

Помню, как поджигали военкоматы. Люди не хотели идти на войну, пытались сжечь документы, - вспоминает женщина.

«Благодаря таким людям мы живы»

Маржан Ергалиева пришла с портретом своего отца - Утепа Каримбаева.

Он родился в Гурьевской области, в Доссорском районе. В 1942 году, в возрасте 29 лет, ушел на фронт. До этого участвовал в Финской войне, затем учился в военном училище под Ленинградом.

Во время боев он был политруком. По словам дочери, после гибели командира именно ее отец поднял бойцов в атаку, несмотря на ранение.

Он был награжден медалью «За отвагу», - говорит Маржан Ергалиева.

С войны он вернулся живым, позже женился, в семье родилось семеро детей. В 1970 году мужчина умер в возрасте 56 лет. По словам дочери, символично, что именно 9 мая исполняется 56 лет со дня его смерти.

Я бы хотела сказать ему спасибо за то, что отстоял нашу жизнь. Благодаря таким защитникам мы живы. Если бы наши отцы не победили, нас бы сегодня просто не было, - говорит она.

«Мама родная его не узнала»

Акшай Бешакова пришла с портретом своего отца - Садуакаса Мухамбеткалиева.

Он родился в 1924 году в поселке Орда Уральской области. Из трех братьев был самым младшим. В 17 лет сам попросился на фронт.

Его старший брат погиб в первый же день войны, - рассказывает женщина.

После тяжелой службы молодой солдат сильно заболел и оказался истощен.

Он копал окопы, сильно похудел. Его отправили домой товарным поездом. Мама родная его даже не узнала. Потом его выходили, он восстановился, - вспоминает Акшай Бешакова.

После войны мужчина работал железнодорожником и прожил до 90 лет.

«Спасибо за то, что у нас есть жизнь»

Ольга Андрюкова пришла с плакатом своего дяди Михаила Падучева.

Он служил в армии, а в 19 лет его сразу отправили на фронт. Был артиллеристом. Пропал без вести в 1943 году на Курской дуге, - рассказывает женщина.

Последние письма семья получила перед его переброской на другой участок фронта. После этого следы солдата затерялись.

Если бы я могла обратиться к нему сегодня, я бы сказала ему спасибо. У меня трое сыновей, и благодаря таким людям они живы и здоровы. Хочется только одного — чтобы больше никогда не было войны, - говорит Ольга Андрюкова.

«Это память, ее нельзя забывать»

Супруги Рамазан и Лариса Адамовы пришли с портретом Умара Адамова - отца Рамазана.

Он ушел на фронт в 21 год из горного селения Тураг в Дагестане. Служил пулеметчиком и был награжден медалью «За отвагу».

Я бы сказал ему спасибо. С самого начала, как появился «Бессмертный полк», мы с женой всегда участвуем. Это память, ее нельзя забывать. Маленькие дети тоже должны видеть и помнить, - говорит Рамазан Адамов.

После войны Умар Адамов вернулся домой раненым, создал большую семью, в которой родилось 12 детей. Позже он служил в НКВД. Умер в 1991 году.

«Вернулся с войны израненным, но сохранил доброту»

Еще одна местная жительница Татьяна Брежнева пришла к Вечному огню с портретом своего отца Иосифа Сатайкина.

По ее словам, в 1941 году он ушел на фронт. Во время войны его полк оказался в окружении, и солдат попал в плен. Позже ему удалось бежать.

Он был человеком добрейшей души. После войны вернулся весь израненный. Потом работал директором школы в Грозном. Больно мне, что распался Советский Союз, люди стали жесткими, злыми, завистливыми, алчными, - говорит Татьяна Брежнева.

Иосиф Сатайкин умер в 1994 году в возрасте 75 лет.

Память о героях продолжает жить - в семьях, фотографиях, слезах и сердцах людей.