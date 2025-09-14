18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.09.2025, 12:57

На юге Казахстана в аварии погибли 10 человек

Новости Казахстана 0 663

Крупная авария унесла жизни 10 человек в области Жетысу, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Скрин из видео "КазАвтоЖол"
Скрин из видео "КазАвтоЖол"

В департаменте полиции региона сообщили, что ДТП произошло с участием трёх автомобилей 14 сентября примерно в 01:30 на 479-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи посёлка Көлбай Алакольского района. По предварительным данным один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. 

По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован, - сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров. Даже незначительное нарушение ПДД может повлечь за собой необратимые последствия, - заключили в департаменте полиции.

Напомним, авария, в которой также погибли 10 человек произошла 11 сентября на трассе в Мангистау. Группа людей направлялась в Бекет ата. В результате ДТП на месте происшествия погибли 8 человек, еще двое умерли по пути в больницу, а трое оказались госпитализированы. МВД РК взяло ситуацию под личный контроль. 

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предметНовости Казахстана
22.08.2025, 08:58 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?