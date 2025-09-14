На юге Казахстана в аварии погибли 10 человек

Қазақ тіліне аудару

Крупная авария унесла жизни 10 человек в области Жетысу, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Скрин из видео "КазАвтоЖол"

В департаменте полиции региона сообщили, что ДТП произошло с участием трёх автомобилей 14 сентября примерно в 01:30 на 479-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи посёлка Көлбай Алакольского района. По предварительным данным один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.

По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован, - сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров. Даже незначительное нарушение ПДД может повлечь за собой необратимые последствия, - заключили в департаменте полиции.

Напомним, авария, в которой также погибли 10 человек произошла 11 сентября на трассе в Мангистау. Группа людей направлялась в Бекет ата. В результате ДТП на месте происшествия погибли 8 человек, еще двое умерли по пути в больницу, а трое оказались госпитализированы. МВД РК взяло ситуацию под личный контроль.