КазМунайГаз опроверг слухи о продаже в Казахстане бензина Евро-2

АО НК «КазМунайГаз» официально заявило, что информация о якобы реализации на внутреннем рынке Казахстана автомобильного топлива класса Евро-2 не соответствует действительности, передает Lada.kz со ссылкой на нацкомпанию.

Фото с сайта pixabay.com

В компании подчеркнули, что весь производимый на отечественных НПЗ бензин соответствует действующим техническим регламентам и высоким экологическим стандартам.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011), вступившему в силу с 1 января 2018 года, производство и оборот топлива ниже класса К4 (аналог Евро-4) на территории Казахстана запрещены.

Для выполнения этих требований на трёх казахстанских нефтеперерабатывающих заводах – Атырауском, Павлодарском и Шымкентском – была проведена масштабная модернизация. Теперь выпускаемая продукция соответствует стандартам К4 и К5 (Евро-4 и Евро-5).

В КМГ также отметили, что система контроля качества топлива в стране многоуровневая: проверки проходят как на самих НПЗ и в сетях АЗС, так и со стороны государственных органов. В случае выявления нарушений к виновным применяются меры административного воздействия.

Напомним, ранее в СМИ была поднята тема качества автомобильного топлива среди водителей в России и Казахстане.