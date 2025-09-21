О заторах на границе с Россией сообщили в минтранспорта РК

Қазақ тіліне аудару

Министерство транспорта и Пограничная служба РК выявили пробки из грузовых автомобилей на границе с Россией. В ведомствах назвали причину, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Министерство транспорта совместно с Пограничной службой РК провели выезд на автомобильные пункты пропуска, обеспечивающие пересечение государственной границы с Российской Федерацией и играющие ключевую роль в транспортной логистике страны.

В ходе выезда был проведен детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК, - сказано в официальном сообщении.

В ведомства подчеркивают, что сложившиеся обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.

Уточняется, что выезд прошел по поручению руководства страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на границе Казахстана с Китаем застряло несколько тысяч фур. Как тогда пояснили в Комитете государственных доходов РК, на трассах России усилились проверки казахстанских грузовых автомобилей. Перевозчики сообщают о задержках и досмотрах, которые вызывают трудности в поставках и дополнительные расходы.