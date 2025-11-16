Сенсация в отборе ЧМ-2026: какое место занимает Казахстан?

Сборная Казахстана добилась неожиданного результата, сыграв вничью 1:1 со сборной Бельгии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 по футболу, передает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: kff.kz

В Астане состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026, в котором сборная Казахстана встретилась с командой Бельгии. Игра завершилась со счётом 1:1. Уже на 9-й минуте казахстанский футболист Дастан Сатпаев забил первый гол, а в составе бельгийской сборной Ханс Ванакен сравнял счёт на 48-й минуте.

После этого матча сборная Казахстана набрала 8 очков, а Бельгия – 15 очков. В группе J текущее положение команд выглядит следующим образом:

Бельгия –15 очков (7 матчей);

Северная Македония – 13 очков (7 матчей);

Уэльс – 10 очков (6 матчей);

Казахстан – 8 очков (8 матчей);

Лихтенштейн – 0 очков (6 матчей).

Помощник главного тренера бельгийской сборной Клод Фишо на пресс-конференции отметил ничью с Казахстаном и выделил игру 22-летнего казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, подчеркнув его уверенные действия на поле.