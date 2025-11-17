«Палач» вновь арестован: новые жертвы и видео насилия шокируют казахстанцев

В Петропавловске вновь разгорелся скандал вокруг известного боксёра Дамира Алкешева, больше известного под ником «Палач». Новые видеозаписи драк с его участием привели к очередному задержанию спортсмена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: © Charles O'Rear / Corbis Documentary / Gettyimages.ru

Новые жертвы и видеоизобличение

Два посетителя местного рестобара обратились с заявлениями о том, что их избил охранник-боксёр «Палач». По информации Tengrinews.kz, эти инциденты произошли после того, как ранее Алкешева задержали по подозрению в нападении на другого посетителя заведения, где он работал охранником.

Сам спортсмен заявил в социальных сетях, что при предыдущем задержании его якобы избили спецназовцы, и он был госпитализирован.

Задержание и сопротивление полиции

По официальной информации, Алкешева задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве. В полиции подчеркнули, что спортсмен оказывал сопротивление и не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Позднее боксёр записал новое видеообращение, в котором сообщил, что его трижды задерживали и отпускали. Он также заявил, что конфликт с первым пострадавшим произошёл из-за того, что посетитель был пьян и агрессивен по отношению к другим гостям и персоналу заведения.

Новые доказательства и очередное задержание

Недавно стало известно, что Алкешева задержали в четвёртый раз. В деле появились ещё двое потерпевших, заявивших о противоправных действиях спортсмена. В сети распространилось новое видео с инцидентами насилия.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается:

«Установлены ещё двое посетителей развлекательного заведения, обратившихся с заявлением на противоправные действия со стороны этого сотрудника охраны. Изъятые записи с камер видеонаблюдения приобщены к материалам уголовного дела, в рамках которого будет дана квалификация действиям подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировал и.о. начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Судебные меры и разъяснения полиции

Позже стало известно, что суд избрал меру пресечения для Алкешева в виде домашнего ареста.

В ведомстве также подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация о якобы незаконном задержании спортсмена не соответствует действительности:

«Просим общественность полагаться исключительно на официальные источники и не допускать размещение непроверенных сведений, которые могут быть расценены как воспрепятствование полному и объективному досудебному расследованию».

Полиция заверила, что все решения по делу будут приняты на основе объективного рассмотрения материалов следствия.