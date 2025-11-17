18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 07:26

«Палач» вновь арестован: новые жертвы и видео насилия шокируют казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 112

В Петропавловске вновь разгорелся скандал вокруг известного боксёра Дамира Алкешева, больше известного под ником «Палач». Новые видеозаписи драк с его участием привели к очередному задержанию спортсмена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: © Charles O'Rear / Corbis Documentary / Gettyimages.ru
Фото: © Charles O'Rear / Corbis Documentary / Gettyimages.ru

Новые жертвы и видеоизобличение

Два посетителя местного рестобара обратились с заявлениями о том, что их избил охранник-боксёр «Палач». По информации Tengrinews.kz, эти инциденты произошли после того, как ранее Алкешева задержали по подозрению в нападении на другого посетителя заведения, где он работал охранником.

Сам спортсмен заявил в социальных сетях, что при предыдущем задержании его якобы избили спецназовцы, и он был госпитализирован.

Задержание и сопротивление полиции

По официальной информации, Алкешева задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве. В полиции подчеркнули, что спортсмен оказывал сопротивление и не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Позднее боксёр записал новое видеообращение, в котором сообщил, что его трижды задерживали и отпускали. Он также заявил, что конфликт с первым пострадавшим произошёл из-за того, что посетитель был пьян и агрессивен по отношению к другим гостям и персоналу заведения.

Новые доказательства и очередное задержание

Недавно стало известно, что Алкешева задержали в четвёртый раз. В деле появились ещё двое потерпевших, заявивших о противоправных действиях спортсмена. В сети распространилось новое видео с инцидентами насилия.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается:

«Установлены ещё двое посетителей развлекательного заведения, обратившихся с заявлением на противоправные действия со стороны этого сотрудника охраны. Изъятые записи с камер видеонаблюдения приобщены к материалам уголовного дела, в рамках которого будет дана квалификация действиям подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировал и.о. начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Судебные меры и разъяснения полиции

Позже стало известно, что суд избрал меру пресечения для Алкешева в виде домашнего ареста.

В ведомстве также подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация о якобы незаконном задержании спортсмена не соответствует действительности:

«Просим общественность полагаться исключительно на официальные источники и не допускать размещение непроверенных сведений, которые могут быть расценены как воспрепятствование полному и объективному досудебному расследованию».

Полиция заверила, что все решения по делу будут приняты на основе объективного рассмотрения материалов следствия.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь