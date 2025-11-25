18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 17:18

Украина нанесла удар по инфраструктуре КТК спустя несколько часов после заявления Казахстана

Новости Казахстана 0 1 111

Украина атаковала объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) практически сразу после того, как Казахстан публично выразил обеспокоенность серией ударов по этой инфраструктуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)
© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Атака пришлась на ключевой объект нефтяного коридора Тенгиз – Новороссийск

Новая атака произошла в ночь на 25 ноября и затронула один из важнейших элементов нефтяной цепочки, обеспечивающей транзит казахстанской нефти на мировые рынки

Что предшествовало атаке: заявление МИД Казахстана

24 ноября на брифинге МИД Казахстана представители ведомства подчеркнули, что страна внимательно следит за ситуацией вокруг атак на инфраструктуру КТК.

Казахстанская сторона отметила, что поддерживает прямую коммуникацию с Украиной и регулярно поднимает вопрос об обеспечении безопасности объектов, связанных с экспортом казахстанской нефти.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее также заявлял, что атаки на объекты КТК в России фактически затрагивают и казахстанскую инфраструктуру, поскольку консорциум является совместным транспортным маршрутом.

Ночная атака: что произошло в Южной Озереевке

Повреждён административный корпус и эвакуирован персонал

По данным официальных структур, в ночь на 25 ноября беспилотники ударили по терминалу в Южной Озереевке — именно здесь находится Главный центр управления КТК, управляющий всей системой транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.

В результате атаки был повреждён административный корпус. Пострадавших нет — сотрудники были оперативно эвакуированы.

Временно приостановлены грузовые операции, что может повлиять на график отгрузки нефти в порту Новороссийска.

Реакция российских властей

Удар назвали одним из крупнейших за последнее время

Губернатор Краснодарского края заявил, что атака стала одной из самых масштабных в регионе за последние месяцы. Учитывая стратегическое значение КТК, инцидент рассматривается как серьёзный вызов безопасности экспортной инфраструктуры.

Значение КТК для Казахстана

Через трубопровод проходит до 80% всего экспортного объёма

Каспийский трубопроводный консорциум — главный экспортный коридор для казахстанской нефти. По данным отраслевых ведомств, до 80% экспортируемого Казахстаном сырья прокачивается именно по системе КТК.

Любые перебои в её работе — от кратковременной остановки до серьёзного повреждения — способны отразиться на объёмах поставок и общем стабильности нефтяного экспорта страны.

4
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь