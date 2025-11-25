Украина нанесла удар по инфраструктуре КТК спустя несколько часов после заявления Казахстана

Украина атаковала объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) практически сразу после того, как Казахстан публично выразил обеспокоенность серией ударов по этой инфраструктуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Новая атака произошла в ночь на 25 ноября и затронула один из важнейших элементов нефтяной цепочки, обеспечивающей транзит казахстанской нефти на мировые рынки
24 ноября на брифинге МИД Казахстана представители ведомства подчеркнули, что страна внимательно следит за ситуацией вокруг атак на инфраструктуру КТК.
Казахстанская сторона отметила, что поддерживает прямую коммуникацию с Украиной и регулярно поднимает вопрос об обеспечении безопасности объектов, связанных с экспортом казахстанской нефти.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее также заявлял, что атаки на объекты КТК в России фактически затрагивают и казахстанскую инфраструктуру, поскольку консорциум является совместным транспортным маршрутом.
По данным официальных структур, в ночь на 25 ноября беспилотники ударили по терминалу в Южной Озереевке — именно здесь находится Главный центр управления КТК, управляющий всей системой транспортировки нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск.
В результате атаки был повреждён административный корпус. Пострадавших нет — сотрудники были оперативно эвакуированы.
Временно приостановлены грузовые операции, что может повлиять на график отгрузки нефти в порту Новороссийска.
Губернатор Краснодарского края заявил, что атака стала одной из самых масштабных в регионе за последние месяцы. Учитывая стратегическое значение КТК, инцидент рассматривается как серьёзный вызов безопасности экспортной инфраструктуры.
Каспийский трубопроводный консорциум — главный экспортный коридор для казахстанской нефти. По данным отраслевых ведомств, до 80% экспортируемого Казахстаном сырья прокачивается именно по системе КТК.
Любые перебои в её работе — от кратковременной остановки до серьёзного повреждения — способны отразиться на объёмах поставок и общем стабильности нефтяного экспорта страны.
