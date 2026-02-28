Взрыв кафе в Щучинске: семьям погибших выплатили по 4 млн тенге и закрыли кредиты

Шесть семей погибших при взрыве кафе в Щучинске уже получили единовременные выплаты в размере четырех миллионов тенге. Об этом Lada.kz сообщили в акимате Акмолинской области.

Фото: акимат Акмолинской области

Текущую ситуацию в Щучинске Бурабайского района глава региона Марат Ахметжанов обсудил с членами оперштаба.

Безопасность граждан должна оставаться безусловным приоритетом. По данному направлению будут приняты дополнительные организационные и профилактические меры. Мы обеспечим всемерную поддержку семьям пострадавших, - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Аким области поручил обеспечить всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших, организовать своевременное оказание медицинской помощи и круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, а также провести объективное расследование причин происшествия с привлечением виновных к ответственности и усилить контроль за соблюдением требований безопасности.

Как сообщается, шесть семей погибших уже получили единовременные выплаты в размере двух миллионов тенге. Ещё по два миллиона тенге семьям погибших выплатил собственник кафе. Пяти семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации будут погашены кредиты за счет спонсорских средств. Также назначены социальные выплаты в соответствии с законодательством.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси привел к пожару в кафе «Центр плова». Двадцать восемь человек пострадали, пятеро погибли на месте, еще двое – при госпитализации. Тринадцать человек получают медицинскую помощь.