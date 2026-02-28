МИД сделал важное обращение к казахстанцам из-за ситуации в Иране

Из-за эскалации обстановки на Ближнем Востоке в МИДе предоставили контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Казахстана, передает Lada.kz.
Ведомство опубликовало контакты на своем официальном сайте.
Министерство иностранных дел РК:
Посольство РК в Иране (Тегеран):
Генеральное консульство РК в Горгане:
Консульство РК в Бандер-Аббасе:
Посольство РК в Иордании:
Посольство РК в ОАЭ:
Генеральное консульство РК в Дубай:
Посольство РК в Саудовской Аравии:
Посольство РК в Катаре:
Посольство РК в Кувейте:
Посольство РК в Ливане:
Генеральное консульство РК в Бахрейне:
Посольство Казахстана в Израиле:
Как пишет Nur.kz сегодня, 28 февраля, в министерстве иностранных дел рассказали о казахстанцах, которые в настоящее время находятся в Иране.
По имеющимся данным, на территории Ирана находятся 96 граждан Республики Казахстан. Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, двое – студентами, 70 человек осуществляют трудовую деятельность на заводе «Заркух».
Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке.
Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее казахстанцев попросили срочно эвакуироваться из Ирана из-за обмена ракетными ударами между Ираном и США, а также продолжающихся массовых протестов.
