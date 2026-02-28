МИД сделал важное обращение к казахстанцам из-за ситуации в Иране

Из-за эскалации обстановки на Ближнем Востоке в МИДе предоставили контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Казахстана, передает Lada.kz .

Фото: МИД РК

Ведомство опубликовало контакты на своем официальном сайте.

Министерство иностранных дел РК:

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);

+7 7172 72 01 11 (дежурный дипломат).

Посольство РК в Иране (Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).

Генеральное консульство РК в Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp).

Консульство РК в Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).

Посольство РК в Иордании:

+96 277 768 88 85.

Посольство РК в ОАЭ:

+971 50 508 5226;

+971 2 449 8778.

Генеральное консульство РК в Дубай:

+971 50 570 1978.

Посольство РК в Саудовской Аравии:

+966 55 663 0177.

Посольство РК в Катаре:

+974 506 499 55.

+974 510 00 733.

Посольство РК в Кувейте:

+965 6704 2545.

Посольство РК в Ливане:

+961 471 3467;

+961 471 3447.

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

+973 334 808 90.

Посольство Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный);

+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);

+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);

+7 701 731 41 77 (WhatsApp).

Как пишет Nur.kz сегодня, 28 февраля, в министерстве иностранных дел рассказали о казахстанцах, которые в настоящее время находятся в Иране.

По имеющимся данным, на территории Ирана находятся 96 граждан Республики Казахстан. Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, двое – студентами, 70 человек осуществляют трудовую деятельность на заводе «Заркух».

Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке.

Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее казахстанцев попросили срочно эвакуироваться из Ирана из-за обмена ракетными ударами между Ираном и США, а также продолжающихся массовых протестов.