Пляжи и базы
отдыха Актау
25.04.2026, 17:10

В Алматы предложили установить памятную табличку Жириновскому

Новости Казахстана 0 657

Инициатива размещения мемориальной таблички на доме, где родился Владимир Жириновский, поступила от депутата Госдумы РФ после визита в Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz

Фото: (с) Максим Блинов / РИА Новости
Инициатива после визита в Казахстан

В Алматы предложено установить памятную табличку на доме, где родился российский политик Владимир Жириновский. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы России Сергей Леонов после поездки в Казахстан.

По его словам, во время визита он посетил здание, расположенное по адресу улица Масанчи, 79. Именно здесь, как отмечается, прошло детство будущего политика.

Что предлагается

Депутат считает, что размещение мемориальной таблички на фасаде дома стало бы символичным шагом. По его мнению, это позволило бы привлечь внимание к зданию и напомнить о биографии Жириновского, в том числе о его связи с Алматы.

Для справки

Владимир Жириновский родился в Алматы в 1946 году. В дальнейшем он переехал в Россию, где стал одним из наиболее известных и одновременно противоречивых политических деятелей.

Он был основателем партии ЛДПР, на протяжении многих лет занимал пост депутата и неоднократно участвовал в президентских выборах. Политик также запомнился своими резонансными и неоднозначными заявлениями, в том числе касающимися Казахстана.

Скончался 6 апреля 2022 года после тяжелого течения коронавирусной инфекции.

