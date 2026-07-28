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28.07.2026, 17:15

Без спиртного и без преступлений: как живет село в Мангистау спустя четыре года

Лада TV 0 1 622 Аяулым Бейсенова

В селе Беки Мангистауской области уже четыре года не продают алкоголь. По словам местных жителей, после добровольного отказа от спиртного жизнь стала спокойнее: здесь не регистрируют преступлений, молодежь все чаще выбирает спорт, а на семейных праздниках алкоголь заменили шубатом и кумысом. Корреспондент Lada.kz побывал в Беки, чтобы узнать, действительно ли это решение изменило жизнь сельчан.

Кадр из видео
Кадр из видео

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Беки стало первым селом Мангистауской области, жители которого добровольно отказались от продажи алкоголя. Инициатором выступил Совет матерей, предложивший предпринимателям убрать спиртное с прилавков. По словам местных властей, владельцы магазина поддержали эту идею.

В селе проживают чуть более 300 человек. Здесь работают десятки хозяйств, производящих шубат, кумыс, курт и сыры. Именно отсюда началось движение «трезвых сел», которое позже поддержали и другие населенные пункты региона.

По словам акима села Куаныша Жанибекулы, теперь в ауле не регистрируют преступлений, за что населенный пункт даже получил грамоту от министра внутренних дел. Но если кто-то в Беки все же захочет купить алкоголь, ему придется ехать в соседние населенные пункты. Правда, местные жители признаются, что давно привыкли обходиться без спиртного.

Большинство жителей занимается животноводством. Продажа натуральной продукции — главный источник дохода многих семей.

В местной чайхане рассказывают, что отсутствию спиртного, включая пиво, часто удивляются туристы. Но местные власти уверены: преимуществ жизни без алкоголя гораздо больше. Каких именно — смотрите в нашем видеорепортаже о жизни села без алкоголя.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
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