Без спиртного и без преступлений: как живет село в Мангистау спустя четыре года

В селе Беки Мангистауской области уже четыре года не продают алкоголь. По словам местных жителей, после добровольного отказа от спиртного жизнь стала спокойнее: здесь не регистрируют преступлений, молодежь все чаще выбирает спорт, а на семейных праздниках алкоголь заменили шубатом и кумысом. Корреспондент Lada.kz побывал в Беки, чтобы узнать, действительно ли это решение изменило жизнь сельчан.

Кадр из видео

Беки стало первым селом Мангистауской области, жители которого добровольно отказались от продажи алкоголя. Инициатором выступил Совет матерей, предложивший предпринимателям убрать спиртное с прилавков. По словам местных властей, владельцы магазина поддержали эту идею.

В селе проживают чуть более 300 человек. Здесь работают десятки хозяйств, производящих шубат, кумыс, курт и сыры. Именно отсюда началось движение «трезвых сел», которое позже поддержали и другие населенные пункты региона.

По словам акима села Куаныша Жанибекулы, теперь в ауле не регистрируют преступлений, за что населенный пункт даже получил грамоту от министра внутренних дел. Но если кто-то в Беки все же захочет купить алкоголь, ему придется ехать в соседние населенные пункты. Правда, местные жители признаются, что давно привыкли обходиться без спиртного.

Большинство жителей занимается животноводством. Продажа натуральной продукции — главный источник дохода многих семей.

В местной чайхане рассказывают, что отсутствию спиртного, включая пиво, часто удивляются туристы. Но местные власти уверены: преимуществ жизни без алкоголя гораздо больше. Каких именно — смотрите в нашем видеорепортаже о жизни села без алкоголя.