Назначен новый директор филиала Фонда социального медстрахования по Мангистау

В филиале Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области произошли кадровые изменения, сообщает Lada.kz.
По данным организации, приказом исполняющего обязанности председателя правления Абылайхан Рахымов официально приступил к исполнению обязанностей директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области.
До назначения он занимал должность заместителя директора филиала фонда по области Улытау, где курировал ключевые направления деятельности.
В организации выразили уверенность, что профессиональный опыт нового руководителя будет способствовать дальнейшему развитию системы обязательного социального медицинского страхования в регионе.
Напомним, с 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМС.
Комментарии0 комментарий(ев)