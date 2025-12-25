Назначен новый директор филиала Фонда социального медстрахования по Мангистау

В филиале Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области произошли кадровые изменения, сообщает Lada.kz .

Абылайхан Рахымов. Фото предоставили в филиале фонда соцмедстрахования по Мангистауской области

По данным организации, приказом исполняющего обязанности председателя правления Абылайхан Рахымов официально приступил к исполнению обязанностей директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области.

До назначения он занимал должность заместителя директора филиала фонда по области Улытау, где курировал ключевые направления деятельности.

В организации выразили уверенность, что профессиональный опыт нового руководителя будет способствовать дальнейшему развитию системы обязательного социального медицинского страхования в регионе.

Напомним, с 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМС.