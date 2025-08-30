Боксер из Мангистау завоевал «серебро» на международном турнире в Китае

Сегодня, 30 августа, в Китае завершился III международный турнир по боксу «Belt and Road» среди юниоров 2009-2010 годов рождения. Боксер из Мангистау, Дарын Тасмуханбетов, занял второе место. Об этом сообщил Lada.kz мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.
В соревнованиях приняли участие боксёры из 20 стран мира.
Спортивную честь Мангистауской области защищал спортсмен федерации бокса региона Дарын Тасмуханбетов, входящий в состав юниорской сборной команды РК.
Дарын Тасмуханбетов, воспитанник тренера Ерболата Козыбаева, выступал в весовой категории 66 кг.
Наш спортсмен достойно выступил и завоевал серебряную медаль. Он продемонстрировал высокий уровень подготовки, выдержку и настоящий спортивный дух. В целом юниорская сборная команда Республики Казахстан показала блестящий результат: в её копилке 14 медалей, а команда заняла первое место в общекомандном зачёте, — сказал Руслан Бибуев.
Напомним, чемпионат мира по боксу в этом году пройдёт в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября. Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной Казахстана будет защищать честь Мангистауской области.
