30.08.2025, 09:26

Боксер из Мангистау завоевал «серебро» на международном турнире в Китае

Спорт 0 972 Лиана Рязанцева

Сегодня, 30 августа, в Китае завершился III международный турнир по боксу «Belt and Road» среди юниоров 2009-2010 годов рождения. Боксер из Мангистау, Дарын Тасмуханбетов, занял второе место. Об этом сообщил Lada.kz мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

На фото слева — Дарын Тасмуханбетов вместе со своим тренером Ерболатом Козыбаевым.
На фото слева — Дарын Тасмуханбетов вместе со своим тренером Ерболатом Козыбаевым.

С 25 по 30 августа в Китае проходил III международный турнир по боксу «Belt and Road» среди юниоров 2009–2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие боксёры из 20 стран мира.

Спортивную честь Мангистауской области защищал спортсмен федерации бокса региона Дарын Тасмуханбетов, входящий в состав юниорской сборной команды РК.

Дарын Тасмуханбетов, воспитанник тренера Ерболата Козыбаева, выступал в весовой категории 66 кг.

Наш спортсмен достойно выступил и завоевал серебряную медаль. Он продемонстрировал высокий уровень подготовки, выдержку и настоящий спортивный дух. В целом юниорская сборная команда Республики Казахстан показала блестящий результат: в её копилке 14 медалей, а команда заняла первое место в общекомандном зачёте, — сказал Руслан Бибуев.

Напомним, чемпионат мира по боксу в этом году пройдёт в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября. Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной Казахстана будет защищать честь Мангистауской области. 

 

