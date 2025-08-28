Названа дата выступления Бекзада Нурдаулетова на ЧМ по боксу в Англии

Қазақ тіліне аудару

Чемпионат мира по боксу в этом году пройдёт в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября. Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной Казахстана будет защищать честь Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото со страницы Бекзада Нурдаулетова в Instagram

Казахстанская федерация бокса сообщила, что мужская сборная Казахстана по боксу вылетела в Ливерпуль (Англия) для участия в первом чемпионате мира среди взрослых от организации World Boxing.

Соревнования пройдут с 4 по 14 сентября. Казахстан на нём представят 20 участников – по 10 боксёров мужской и женской сборных.

По данным Национального олимпийского комитета РК, мужская отечественная команда отправилась в сильнейшем составе, объединив чемпионов мира, призера Олимпийских игр и молодое поколение, которое стремительно заявляет о себе на международной арене.

В чемпионате мира будут бороться представители более чем 60 стран.

Бекзад Нурдаулетов в составе сборной по боксу будет защищать честь Мангистауской области.

С ним также будут выступать казахстанцы: Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Айбек Оралбай (+ 90 кг).

В мужских соревнованиях наши боксеры выступят во всех 10 весовых категориях. Тренерский штаб выбрал самый оптимальный на сегодняшний день состав, исходя из результатов на промежуточных турнирах. В итоге главный тренер Кайрат Сатжанов дал возможность выступить не только проверенным боксерам, но и молодым спортсменам, для которых предстоящий ЧМ станет первым на взрослом уровне. И буквально от каждого из боксеров в Ливерпуле можно ждать успех. У каждого свой стиль, свои сильные стороны, - сообщили в комитете.

Sports.kz опубликовал расписание боев чемпионата мира по боксу 2025 года:

Предварительные бои

4 сентября

15:00: женщины 48, 51, 75 кг | мужчины 55, 65, 70 кг

22:00: женщины 54, 70 кг | мужчины 60, 80, 90 кг

5 сентября

15:00: женщины 57, 65 кг | мужчины 75, 85 кг

22:00: женщины 57 кг | мужчины 50, 90+ кг

6 сентября

15:00: женщины 51, 75 кг | мужчины 70 кг

22:00: женщины 60, 75 80+ кг | мужчины 60 кг

7 сентября

15:00: мужчины 55, 80 кг

22:00: женщины 57, 70 кг | мужчины 65 кг

8 сентября

16:00: женщины 54, 80 кг | мужчины 70 кг, 90 кг

22:00: женщины 65 кг | мужчины 60, 75, 90+ кг

9 сентября

16:00: женщины 51, 60 кг | мужчины 55, 80 кг

22:00: женщины 48, 70 кг | мужчины 50, 65, 85 кг

10 сентября

16:00: женщины 54, 60, 75, 80+ кг | мужчины 55, 70, 80, 90 кг

22:00: женщины 51, 57, 65, 80 кг | мужчины 60, 65, 75, 90+ кг.

Полуфиналы и финалы

12 сентября, полуфинал

16:00: женщины 48, 60 кг мужчины 50, 85 кг

22:00: женщины 57, 65, 80+ кг мужчины 60, 75, 90, 90+ кг

13 сентября, полуфинал

16:00: женщины 48, 54, 75 кг мужчины 50, 55, 65, 80 кг

13 сентября, полуфинал и финал

22:00: женщины 51, 57, 70, 80, 80+ кг мужчины 70, 75, 85 кг

14 сентября, финал

16:00: женщины 48, 54, 60, 75 кг мужчины 50, 55, 65, 80, 90 кг

22:00: женщины 51, 65, 70, 80 кг мужчины 60, 70, 85, 90+ кг.

Напомним, боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов 6 июля принес стране «золото» Кубка мира в Астане. За победу он получил денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге.

О своем детстве, школьных годах, семье, супруге, а также о карьерном пути Бекзад Нурдаулетов рассказал в эксклюзивном интервью Lada.kz.