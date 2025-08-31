Два спортсмена из Актау стали победителями юношеского чемпионата по ММА в Манаме

Қазақ тіліне аудару

С 28 по 31 августа в городе Манама (Бахрейн) проходил юношеский чемпионат по ММА. Спортсмены из Актау Артем Саакян и Абдулла Камиев завоевали главные награды соревнования. Об этом Lada.kz рассказал тренер Абасгулу Дунямалиев.

Фото предоставлено тренером

В чемпионате принимали участия борцы из 19 стран. Каждый из них провел по два боя. Спортсмены из Актау одержали победу в обоих поединках.

Артём Саакян (15 лет) выступил в весовой категории до 60 килограммов, Абдулла Камиев (15 лет) в весовой категории до 50 килограммов. Это был первый юношеский чемпионат Азии по ММА. Победители получили квалификацию на Азиатские игры. Оба стали чемпионами, бои выиграли с явным преимуществом, - сообщил тренер.

Напомним, вчера, 30 августа, в Китае завершился III международный турнир по боксу «Belt and Road» среди юниоров 2009-2010 годов рождения. Боксер из Мангистауской области Дарын Тасмуханбетов занял второе место.