Спасатели из Мангистау стали победителями Кубка МЧС по пожарно-спасательному спорту

Сборная Мангистауской области заняла первое место в общекомандном зачёте на VIII Кубке МЧС Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходили с 5 по 7 сентября в Петропавловске, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие лучшие пожарные и спасатели из всех регионов страны, которые боролись за победу в четыре этапа. Команда Мангистауской области заняла первое место в общекомандном зачёте. Второе место взяла сборная ДЧС Астаны, третье – сборная ДЧС Западно-Казахстанской области.

Эта победа – результат профессионализма и организованности региональной команды. Поздравляем наших спасателей с заслуженной победой и желаем им новых успехов в предстоящих соревнованиях, - отметили представители ДЧС Мангистауской области.

Как отметили в МЧС РК, по итогам турнира были предварительно отобраны национальные сборные команды РК с целью начала подготовки к предстоящим чемпионатам мира.

Нужно отметить, спортсмены из нашего региона не раз занимали призовые места. В 2018 году сборная области по пожарно-спасательному спорту стала третьей на чемпионате Казахстана.

В текущем году в Алматы и Костанайской области прошли масштабные соревнования среди сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям. Мангистаусцы достойно представили регион и завоевали медали различного достоинства.