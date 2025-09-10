ЧМ по боксу в Ливерпуле: Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой

Қазақ тіліне аудару

Боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов стартовал на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания) с поражения, передает Lada.kz .

Фото: Сали Сабиров / Olympic.kz

Спортсмен выступил сегодня, 10 сентября, в весовой категории до 85 килограммов. Оппонентом Нурдаулетова стал титулованный Георгий Кушиташвили из Грузии.

Бекзад показал свое мастерство сразу в 1/8 финала чемпионата мира.

Встреча в три раунда завершилась не в пользу мангистаусца – 3:2.

Бекзад выиграл первый раунд, отправив соперника в нокдаун. Однако затем Кушиташвили переломил ход встречи. В итоге судьи отдали Кушиташвили победу раздельным решением, - сказано в сообщении Национального олимпийского комитета Казахстана.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

Напомним, о том, что уроженец нашего региона представит Казахстан в Ливерпуле, стало известно из эксклюзивного интервью Lada.kz. В ЧМ-2025 за победу борются представители более чем 60 стран.

В 2019 году Бекзад Нурдаулетов завоевал титул чемпиона мира по боксу в своем весе. В июле текущего года стал золотым призером Кубка мира.