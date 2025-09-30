18+
30.09.2025, 10:35

«Кайрат» vs «Реал Мадрид»: за кого будут болеть жители Актау?

Спорт 0 1 888 Алия Шарипова

30 сентября футбольный клуб «Кайрат» сыграет со всемирно известным «Реал Мадридом» в основном туре Лиги чемпионов УЕФА. Корреспондент Lada.kz узнал у жителей Актау, за кого они будут болеть и почему.

Коллаж: Lada.kz
Коллаж: Lada.kz

Казахстанцы с нетерпением ожидают исторического для алматинского футбольного клуба матча с «Реал Мадридом».

Lada.kz провела опрос перед игрой, узнав, кому отдают предпочтение в предстоящей встрече жители Актау. Большинство респондентов, в число которых входят и фанаты испанцев, готовы поддержать ФК «Кайрат», как своих соотечественников. Для некоторых событие не имеет большой значимости, другие же и вовсе не интересуются футболом.

Подробнее – в видеоопросе.

Напомним, встреча клубов состоится 30 сентября. Жители Актау и Жанаозена смогут посмотреть игру на больших экранах.

Для жителей областного центра акимат города организует открытый просмотр матча на площади у амфитеатра в 15-м микрорайоне. Начало трансляции – в 21:45 часов.

В Жанаозене игру покажут на стадионе имени Туякова после праздничных республиканских игр «Жайдарман», приуроченных к 5-летию села Кендерли. Просмотр также начнется в 21:45 часов.

Кроме того, посмотреть матч в вышеуказанное время можно будет на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» в прямом эфире.

 

12
2
0
