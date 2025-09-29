Каратисты из Мангистау завоевали 10 медалей на Кубке Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Спортсмены из Мангистауской области достойно выступили на Кубке Казахстана по киокушинкай карате, завоевав множество медалей, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Евгений Филиппов

Вчера, 28 сентября, в Щучинске (Акмолинская область) на спортивной базе «Жаксы-2» прошёл Кубок Казахстана по киокушинкай карате.

В турнире приняли участие воспитанники Мангистауской областной федерации киокушинкай карате KWF под руководством директора федерации Евгения Филиппова.

Соревнования собрали сильнейших участников со всей страны, и спортсмены из Мангистауской области показали выдающиеся результаты. Они завоевали 10 медалей, - сообщил Евгений Филиппов.

Чемпионами турнира стали:

Диас Алибек – 14-15 лет, весовая категория до 57,5 кг;

Азамат Мендыгали – 12-13 лет, весовая категория до 52,5 кг;

Агнэсса Зорбидис – 12-13 лет, весовая категория АВК.

«Серебро» завоевали:

Ильяс Маратов – 14-15 лет, весовая категория до 62,5 кг;

Аружан Максут – 14-15 лет, весовая категория до 55 кг;

Абылай Кусайын – 14-15 лет, весовая категория до 50 кг.

Бронзовыми призёрами стали:

Ильяс Алибек – 12-13 лет, весовая категория до 42,5 кг;

Махмут Бильбай – 14-15 лет, весовая категория до 57,5 кг;

Аяулым Актан – 14-15 лет, весовая категория АВК;

Багдат Бактыгали – 14-15 лет, весовая категория до 60 кг.

Воспитанники региона подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособности на национальной арене, - отметил Евгений Филиппов.

Напомним, ранее четыре спортсмена из Мангистауской области завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою в Ургенче.