Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 16:05

Каратисты из Мангистау завоевали 10 медалей на Кубке Казахстана

Спорт 0 861 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистауской области достойно выступили на Кубке Казахстана по киокушинкай карате, завоевав множество медалей, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Евгений Филиппов
Фото предоставил Евгений Филиппов

Вчера, 28 сентября, в Щучинске (Акмолинская область) на спортивной базе «Жаксы-2» прошёл Кубок Казахстана по киокушинкай карате.

В турнире приняли участие воспитанники Мангистауской областной федерации киокушинкай карате KWF под руководством директора федерации Евгения Филиппова.

Соревнования собрали сильнейших участников со всей страны, и спортсмены из Мангистауской области показали выдающиеся результаты. Они завоевали 10 медалей, - сообщил Евгений Филиппов.

Чемпионами турнира стали:

  • Диас Алибек  14-15 лет, весовая категория до 57,5 кг;
  • Азамат Мендыгали  12-13 лет, весовая категория до 52,5 кг;
  • Агнэсса Зорбидис  12-13 лет, весовая категория АВК.

«Серебро» завоевали:

  • Ильяс Маратов  14-15 лет, весовая категория до 62,5 кг;
  • Аружан Максут  14-15 лет, весовая категория до 55 кг;
  • Абылай Кусайын  14-15 лет, весовая категория до 50 кг.

Бронзовыми призёрами стали:

  • Ильяс Алибек  12-13 лет, весовая категория до 42,5 кг;
  • Махмут Бильбай  14-15 лет, весовая категория до 57,5 кг;
  • Аяулым Актан  14-15 лет, весовая категория АВК;
  • Багдат Бактыгали  14-15 лет, весовая категория до 60 кг.

Воспитанники региона подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособности на национальной арене, - отметил Евгений Филиппов.

Напомним, ранее четыре спортсмена из Мангистауской области завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою в Ургенче.

