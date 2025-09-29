Каратисты из Мангистау завоевали 10 медалей на Кубке Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области достойно выступили на Кубке Казахстана по киокушинкай карате, завоевав множество медалей, сообщает Lada.kz.
Вчера, 28 сентября, в Щучинске (Акмолинская область) на спортивной базе «Жаксы-2» прошёл Кубок Казахстана по киокушинкай карате.
В турнире приняли участие воспитанники Мангистауской областной федерации киокушинкай карате KWF под руководством директора федерации Евгения Филиппова.
Соревнования собрали сильнейших участников со всей страны, и спортсмены из Мангистауской области показали выдающиеся результаты. Они завоевали 10 медалей, - сообщил Евгений Филиппов.
Чемпионами турнира стали:
«Серебро» завоевали:
Бронзовыми призёрами стали:
Воспитанники региона подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособности на национальной арене, - отметил Евгений Филиппов.
Напомним, ранее четыре спортсмена из Мангистауской области завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою в Ургенче.
