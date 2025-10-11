Баскетбольное дерби в Актау: «Каспий» выходит на домашний паркет

Қазақ тіліне аудару

Баскетбольная команда «Каспий» встретится с «Барсы Атырау» в Актау. Игры будут идти два дня. Жителей города просят поддержать команду, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы баскетбольного клуба «Каспий»

Первая игра БК «Каспий» в рамках XXXIV чемпионата РК по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона 2025-2026 годов состоится сегодня, 11 октября. Завтра, 12 октября, команда проведёт второй домашний матч против БК «Барсы Атырау».

Игры состоятся в спортивном комплексе «BS Arena», начало – в 17:00 часов.

Игроки «Каспия» приглашают всех желающих на матчи.

Вход свободный.

Напомним, «Каспий» впервые стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу.