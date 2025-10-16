Чемпионом мира стал юный шахматист из Актау

Қазақ тіліне аудару

Юный гроссмейстер из Актау Эдгар Мамедов, как передет Казахстанская федерация шахмат, стал чемпионом мира среди юниоров до 16 лет в Албании, сообщает Lada.kz .

Фото Казахстанской федерации шахмат

С 4 по 15 октября в Албании прошел Молодежный чемпионат мира по шахматам (U14, U16, U18), на котором казахстанские спортсмены показали выдающийся результат.

Гроссмейстер Эдгар Мамедов из Актау завоевал золото в категории U16, став чемпионом мира. Прошлый год Эдгар завершил с серебром, а теперь уверенно поднялся на самую высокую ступень пьедестала.

Также двукратным чемпионом мира стал ФМ Марк Смирнов (U14), а Сауат Нургалиев (U16) завоевал серебряную медаль.

Эти победы стали одними из самых значимых в истории казахстанских шахмат.

Молодые гроссмейстеры продемонстрировали силу национальной шахматной школы, профессионализм тренеров и настоящий спортивный характер. Казахстан гордится своими чемпионами, которые вновь подняли флаг страны на мировой арене, - сообщили в федерации.

Напомним, Эдгар Мамедов стал самым юным гроссмейстером в истории Казахстана.