01.11.2025, 16:25

«Порвал всех!» — видео со спасателем из Актау стало вирусным в Сети

Спорт 0 1 435 Сергей Кораблев

Видео с победой спасателя из Актау Абая Конысбаева на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту стало вирусным в TikTok. Наш земляк дважды обошёл всех соперников и помог сборной Казахстана войти в число четырёх сильнейших команд. Успехами своего подопечного поделился тренер Айбек Хибатов, сообщает Lada.kz.

Фото спортивной федерации пожарных и спасателей Казахстана
Фото спортивной федерации пожарных и спасателей Казахстана

В Эр-Рияде с 26 октября по 1 ноября прошёл чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин. В составе сборной Казахстана выступил спасатель ДЧС Мангистауской области Абай Конысбаев, видео с которым стало популярным в TikTok.

Абай занял первое место в забеге по штурмовой лестнице, установив личный рекорд — 13,76 секунды в первый день соревнований.

На следующий день он снова стал лучшим на 100-метровой полосе с препятствиями — 16,24 секунды, что позволило сборной Казахстана подняться на четвёртую строчку в командном зачёте.

Спортсмен занимается пожарно-спасательным спортом уже семь лет под руководством тренера Айбека Хибатова, который за это время воспитал целую плеяду призёров чемпионатов мира.

«Всё впереди, мы сильны духом и будем брать новые вершины», — отметил тренер.

Напомним, ранее команда ДЧС Мангистауской области стала победителем Кубка Казахстана.

 

