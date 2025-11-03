18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.11.2025, 19:03

Юная шахматистка из Мангистау покорила международный чемпионат

Спорт 0 455 Сергей Кораблев

Восьмилетняя Акниет Кумисбай блистательно выступила на XIX Международном Азиатском чемпионате по шахматам, сообщили в филиале Шахматной федерации Казахстана по Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Акниет Кумисбай. Фото филиала шахматной федерации Казахстана по Мангистауской области
Акниет Кумисбай. Фото филиала шахматной федерации Казахстана по Мангистауской области

Международный чемпионат проходил с 25 октября по 1 ноября в Улан-Баторе. В блиц-турнире талантливая спортсменка заняла II место среди девочек до 9 лет, продемонстрировав высокий уровень мастерства и уверенную игру.

«От всей души поздравляем Акниет, её тренера Ануара Шайхымова, а также родителей с этим большим достижением! Благодарим Управление физической культуры и спорта Мангистауской области за поддержку и вклад в развитие шахмат», — отметили в федерации.

Акниет Кумисбай активно участвует в официальных турнирах под эгидой FIDE. Для её возраста рейтинги 1500+ в классике, рапиде и блице считаются отличным показателем и подтверждают серьёзную подготовку и активную турнирную практику. Пока юная шахматистка не имеет официального звания, но при таком темпе роста рейтинга может претендовать на юниорские титулы, включая WCM (Woman Candidate Master).

Напомним, в прошлом году Акниет Кумисбай на турнире по рапиду «MANGYSTAU CUP-2024» среди юных шахматистов западных регионов страны выступила с лучшим показателем среди девочек до 8 лет.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь