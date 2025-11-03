Юная шахматистка из Мангистау покорила международный чемпионат

Восьмилетняя Акниет Кумисбай блистательно выступила на XIX Международном Азиатском чемпионате по шахматам, сообщили в филиале Шахматной федерации Казахстана по Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Акниет Кумисбай. Фото филиала шахматной федерации Казахстана по Мангистауской области

Международный чемпионат проходил с 25 октября по 1 ноября в Улан-Баторе. В блиц-турнире талантливая спортсменка заняла II место среди девочек до 9 лет, продемонстрировав высокий уровень мастерства и уверенную игру.

«От всей души поздравляем Акниет, её тренера Ануара Шайхымова, а также родителей с этим большим достижением! Благодарим Управление физической культуры и спорта Мангистауской области за поддержку и вклад в развитие шахмат», — отметили в федерации.

Акниет Кумисбай активно участвует в официальных турнирах под эгидой FIDE. Для её возраста рейтинги 1500+ в классике, рапиде и блице считаются отличным показателем и подтверждают серьёзную подготовку и активную турнирную практику. Пока юная шахматистка не имеет официального звания, но при таком темпе роста рейтинга может претендовать на юниорские титулы, включая WCM (Woman Candidate Master).

Напомним, в прошлом году Акниет Кумисбай на турнире по рапиду «MANGYSTAU CUP-2024» среди юных шахматистов западных регионов страны выступила с лучшим показателем среди девочек до 8 лет.